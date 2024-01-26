اتحدد رسمي .. موعد نهاية امتحانات الترم الاول في مصر 2024

من أكثر الأمور التي تشغل بال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية في جمهورية مصر العربية هي معرفة موعد نهاية اختبارات الترم الأول لعام 2024، لأن هناك اهتمام كبير معرفة موعد بداية الإجازة الخاصة بالفصل الدراسي الأول، لذا قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإفصاح عن موعد نهاية امتحانات الترم الأول وبداية إجازة الفصل بشكل رسمي من خلال موقعها الإلكتروني وذلك للحد من أخبار كاذبة.

موعد نهاية امتحانات الترم الاول

صرح وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أن بانتهاء دوام يوم الخميس الذي يوافق 25 يناير 2024 يكون آخر يوم في امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام على مستوى جمهورية مصر العربية بمختلف مراحلها التعليمية.

الخريطة الدراسية لعام 2024

العديد من الطلبة والطالبات يقومون بالتساؤل عن كل ما يتعلق بالخريطة الدراسية، فمن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بالإشارة إليها، حيث إن هذه الخريطة تتضمن موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الأول وكذلك موعد العودة إلى الدراسة مرة ثانية، وتتمثل تلك المواعيد في الآتي:

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول من يوم السبت الذي يوافق 27 يناير وتستمر لمدة أسبوعين فقط.

كما أن آخر يوم في الإجازة هو يوم الخميس الذي يوافق الثامن من فبراير 2024 على أن يرجع الطلاب إلى الدراسة مرة ثانية من يوم السبت الذي يوافق 10 فبراير وهذا التاريخ يمثل بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2024.

من الجدير بالذكر أنه قد نوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخريطة تطبق على مختلف المراحل التعليمية داخل جمهورية مصر العربية.