من هُنــا .. لينك الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين 2024 فبراير

في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من الأخبار بشأن وجود زيادة في قيمة نصيب الفرد للتموين، الأمر الذي جعل شريحة كبيرة من المستفيدين من التموين تتساءل عن خطوات الاستعلام عن نصيب الفرد من التموين وكذلك عن حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص هذه الزيادة، لذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية التابعة إلى الحكومة المصرية بالتصريح عن كل ما يتعلق بهذهً النقاط في صورة تصريح رسمي على موقعها منعًا لانتشار أخبار كاذبة تؤثر على المواطنين بشكل سلبى.

الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين

تم توفير خدمة الاستعلام عن حصة الفرد في التموين للشهور القادمة بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع دعم مصر الرسمي من هنا.

إدخال الأرقام الخاصة بالبطاقة التموينية في المكان المخصص بشكل صحيح.

الضغط على كلمة التالي.

بعد ذلك يتم إدخال باقي البيانات التي يطلبها الموقع.

في النهاية يتم الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر قيمة ونصيب الفرد من التموين بشكل إلكتروني وتفصيلي أمامه.

حقيقة وجود زيادة في نصيب الفرد لشهر فبراير

انتشرت على عديد من مواقع التواصل الاجتماعي أخبار بشأن أن نصيب الفرد من التمويل ارتفع إلى 100 جنيه مصري يستطيع المستحق الحصول على عدد من السلع من خلال هذا المبلغ، لتنفي وزارة التموين المصرية وتأكد أن هذه الأخبار المتداولة ليس لها أي أساس من الصحة وأن نصيب الفرد من التموين لشهر فبراير كما هو 50 جنيه فقط، ونوهت إلى ضرورة عدم تصديق أي أخبار يتم تداولها على أي موقع بخلاف موقع الوزارة الرسمي.