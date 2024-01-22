اطلع الآن ..كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

عدد كبير من المواطنين قد بدأ البحث عن الرعاية الاجتماعية المتعلقة بالوجبة التاسعة، والتي تعتبر الأخيرة، وخيث أقرت الوزارة أن تلك الدفعة، من المفترض صرفها منذ فترة وجيزة، وقد قالت الوزارة عن سبب التأخير الخاص بظهور النتيجة واعتذرت للمواطنين عن تأخيرها، وأعلنت موعد إعلان نتائج أسماء الأشخاص الذين سيحصلون على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

لقد قامت وزارة العمل بالعراق بالإعلان عن أسماء الأشخاص المشمولين بتلك الرعاية الاجتماعية الخاص بالوجبة السابعة، حيث أنها تسعى لحدوث ذلك في أقرب وقت ممكن، وكما أقرت الوزارة بخصوص الإعلان عن الأسماء عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وكما أوضحت أيضا السبب الخاص بالتأخير وهو عدم توافر التخصيص المالي المتعلق بالوزارة، كما أنه سيتم تخصيص بعض الأموال عن طريق الوزارة لكل الدفعات الجديدة وغيرها، ويمكن الاطلاع على تلك الكشوفات المقبولة من هنا.

رابط أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 عبر مظلتي

أكدت وزارة العمل في دولة العراق أنه سيتم التصريح بالكشوفات الخاصة بأسماء المواطنين عبر منصة مظلتي الإلكترونية حتى يتمكن الجميع أن يستعلموا عن الأسماء عن طريق عدة خطوات يسيرة ومبسطة، وذلك لأن الدولة خصصت هذه المنصة للتخفيف والتسهيل على المواطنين العراقيين، كي يستعلموا عن أسماء هؤلاء المشمولين بالرعاية المتعلق بالوجبة السابعة، وكما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتخصيص ذلك الدعم لجعل الظروف الاجتماعية أحسن على المواطنين العراقيين الذين يكابدون انخفاض الداخل، وذلك حتى يستطيعوا أن يعيشوا حياة كريمة في ظل استمرار غلاء الأسعار السائد في العالم.