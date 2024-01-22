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من هُنــا .. لينك التقديم علي وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024
عدد كبير من المواطنين الشباب يسعى في وقتنا الراهن أن يقدموا على الوظائف الخاصة بوزارة العدل عقب صدور الإعلان في بداية العام، حيث تكون بداية التقديم لتلك الوظائف في 18 يناير ومن خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل بدأ عدد كبير بالتقديم على تلك الوظائف، وهناك عدد كبير من الأشخاص يبحث لكي يعرف الأوراق المطلوبة وأيضا الشروط اللازمة للتقديم، وكذلك التخصصات المتاحة، للك سنوضح لكم كل تلك الأمور لكي تتمكنوا من التقديم على تلك الوظائف.
التقديم علي وظائف مصلحة الخبراء
توجد عدة خطوات للتقديم على وظائف وزارة العدل، وهي كما يلي:
- أن يقوم الراغب بالتقديم الولوج إلى موقع وزارة العدل من خلال النقر على هذا الرابط.
- اختر الوظيفة المناسبة لك.
- قم بالنقر على تقديم طلب.
- قم بكتابة البيانات، وأرفق المستندات المطلوبة.
- في النهاية قم بالنقر على “حفظ”.
المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة العدل
توجد عدة مستندات من اللازم تجهيزها قبل الدخول على موقع التقديم حتى يتم ارفاقها، حتى يتم إتمام التقديم على تلك الوظيفة المناسبة لك وهي:
- صورة شخصية
- لتا بد من أن يتم تقديم المؤهل الدراسي
- كذلك أنه لا بد من أن يتم تقديم نسخة لكل من الوجهين للبطاقة الخاصة بالرقم القومي بشرط تكون سارية.
- الحالة الجنائية بشرط كونها سارية.
- نسخة شهادة التأهيل
- كما أنه لا بد من تقديم ما يثبت موقف المتقدم من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.
- كذلك أنه لا بد من أن يتم تقديم إيصال من الإيداع البنكي