pdf كشوفات.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط منصة مظلتي في كل المحافظات العراقية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الالاف من المواطنين في شتى ربوع العراق يبحثون عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي تأخر الاعلان عنها بشكل ملحوظ، بالرغم من أن وزارة العمل العراقية قد استقبلت كافة الطلبات من محدودي الدخل ومستوفو الشروط خلال الفترة الماضية، وسنوضح لكم رابط تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وقريبا ستقوم وزارة العمل العراقية بالكشف عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال بيان رسمي، حيث سيتم اصدار كشوف تحتوي على اسماء المشمولين ممن تأكدت الوزارة أن الشروط تنطبق عليهم، حيث من المقرر أن يستفاد من تلك الوجبة الالاف من المواطنين والاسر الفقيرة والتي تعتبر هذا الراتب بمثابة معين لها ويمكنها من مواجهة كافة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العراق مؤخرا، واليكم طريقة تحميل كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

أولاً يجب الدخول على موقع مظلتي الإلكترونية.

بعد تحميل الصفحة الرئيسية للمنصة، قم بالضغط على كلمة “هيئة الرعاية الاجتماعية”.

قم باختيار الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

الآن قم بادخال رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم بادخال اسم المحافظة التابع لها المواطن.

بعدها قم بتسجيل المعلومات المطلوبة مع اختيار زر”الاستعلام”.

الآن ستظهر لك الايقونة الخاصة بتحميل الكشوف على جهازك.

بعد انتهاء تحميل الملفات يمكنك البحث عن اسمك بعد فتحها.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

فيما قد أعلنت وزارة العمل العراقية عن شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 في وقتا سابق، وتلك الشروط هي: