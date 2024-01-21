اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 دفعة يناير موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla gov iq كُـٰل الملفــات

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 سوف يتم الإعلان عنهم قريبًا، من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وذلك فور الانتهاء من عملية الحصر و فرز جميع أسماء المتقدمين، وأكدت الوزارة انه بعد معرفة المستحقين من المتقدمين وأكثرهم توافي للشروط، ستقوم بتنزيل قائمة بكافة الأسماء التي سوف تحصل على الدعم، حيث أن عدد الأشخاص الذين قاموا بالتقديم في الوجبة السابعة كان كبير، لذا تم تقسيم عدد المتقدمين للخدمة.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

لكي يتم الاستحقاق لدعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، قامت الحكومة بوضع بعض الضوابط والشروط المطلوبة لكي يصل الدعم لمستحقيه، وهذه الشروط هي:

أولا يجب على المتقدم أن يكون من مواطني الدولة وأيضا يمتلك جنسيتها ومقيم بشكل مستمر في الدولة.

الشرط الثاني وهو أن عمر المتقدم يجب أن يترواح ما بين الثامنة عشر إلى ستين عام، وفي حالة السيدات ما بين الخامسة عشر عاما إلى خمسة وخمسون عام.

وفي حالة الأسر يجب أن يكون عدد أفرادها لا يقل عن أربعة أشخاص.

ومن الشروط التي يجب توفرها ألا يكون للمتقدم دعم أخر أو يمتلك أصول عالية.

وأيضا ألا يكون لدي المتقدم دخل شهري ثابت من وظيفة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة و الاستعلام عنها

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وكيفية الاستعلام عنها إلكترونيًا بكل سهولة ويسر من خلال منصة مظلتي وذلك عن طريق عدة خطوات: