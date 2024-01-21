هتــاخد 1000 جنيه قبل رمضان!!.. ازاي تعـرف ان جالك فلوس منحة العمالة غير منتظمة + وزارة العمل تكشف عن اخر الأخبار

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منحة العمالة غير منتظمة
منحة العمالة غير منتظمة وهي لفئة العمال الذين يعملون في عمل غير دائم سواء كان ذلك العمل في القطاع العام أم الخاص لذلك عملهم غير مستقر دائما ويواجهون عدة مشاكل في الحصول على التأمين الصحي والحقوق العمالية الأساسية لذلك اتخذت الحكومة المصرية بعد الإجراءات لدعم هذه الفئة من العمال اقتصاديا لكي يستطيعوا مواجهة أعباء الحياة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد ومن هذه الإجراءات الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة وتشكل العمالة غير المنتظمة نسبة كبيرة من إجمالي القوة العاملة في مصر.
شروط التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة
يجب أن تتوفر شروط معينة في العامل المتقدم في منحة العمالة غير منتظمة وهذه الشروط يمكن إجمالها في الآتي
- الشرط الأول: إن يكون المتقدم على المنحة حامل للجنسية المصرية
- الشرط الثاني: ألا يقل سن المتقدم على هذه المنحة عن ثمانية عشر عام (١٨) أثناء التقديم
- الشرط الثالث: إن يكون المتقدم لهذه المنحة لديه رقم قومي مسجل في وزاره القوى العاملة وموثق
- ألا يكون للمتقدم لهذه المنحة دخل شهري ثابت
- الشرط الخامس: إن يكون المتقدم لهذه المنحة من ضمن فئة العمالة غير منتظمة
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كيفية التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة
يمكن للعمال الغير منتظمين التسجيل في هذه المنحة وذلك بالطرق الآتية:
- أولا: افتح الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة
- ثانيا: اضغط على أيقونة العمالة غير منتظمة
- ثالثا: ثم اختر إنشاء حساب جديد
- رابعا ادخل البيانات المطلوبة للتسجيل كالاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والموقف التأميني والمهنة والحالة من التجنيد، والحالة الاجتماعية، ورقم التلفون ثم احفظ البيانات.
- وبهكذا تكون تقدمت لطلب المنحه .