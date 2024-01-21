برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الاول بالالوان عبر بوابة التعليم الاساسي eduserv.cairo.gov.eg

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024، تم تخصيص رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم حتى يتم رفع النتيجة خلاله فور الانتهاء من أعمال التصحيح لتكون متاحة أمام الطلاب بشكل الكتروني، كما سيتم اعلان النتيجة في المدارس أمام الجميع خلال الايام القادمة، واليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 عبر بوابة التعليم الاساسي.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

وفور الاعلان عن النتيجة يمكنك زيارة رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 والاستعلام عن درجاتك وتقديراتك التي حصلت عليها، كما كشفت مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات، أن المدارس تواصل عملها في الانتهاء من تصحيح ورصد درجات امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 وسيتم الاعلان عن النتيجة قريبا، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم:

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الاساسي.

اختر نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024.

قم باختيار الفصل الدراسي الاول.

اختيار العام الدراسي الحالي 2023\2024.

قم بادخال البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

الآن ستظهر لك نتيجتك بالالوان في كل المواد.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالاسم

وخلال السطور القادمة سنقدم لكم دلالة كل لون في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالاسم في كل المحافظات:

– اللون الأزرق يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة، وتكون نسبة تقديره من 85 إلى 100%.

– اللون الأخضر يشير إلى أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وتكون نسبتها من 65 لأقل من 85%.

– اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم ويأتي تقييمه من 50 لأقل من 65%.

– اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الدعم، ويتم تقييمه من 1 لأقل من 50%.