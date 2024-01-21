Pdf قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي

في إطار جهود الحكومة العراقية لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وفكل ما عليك فعله هو زيارة منصة مظلتي الإلكترونية، وهي المنصة الرسمية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين العراقيين، ومن بينها الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. 2024

تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات البحث من قبل المواطنين العراقيين عن طريقة للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف التعرف على مدى استحقاقهم لهذا الدعم. ولكي يتمكن المواطنون من القيام بذلك، يمكنهم الاستعلام إلكترونياً عن أسمائهم من خلال منصة مظلتي، وهي المنصة الإلكترونية الرسمية التي أطلقتها الحكومة العراقية لتسهيل عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وتتضمن خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي ما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

إدخال رقم التعريف المدني.

النقر على أيقونة “بحث”.

وإذا كانت بيانات المواطن صحيحة، فسيظهر اسمه ضمن قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

برنامج الرعاية الاجتماعية

يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من البرنامج من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ولكي يتمكن المواطن من الاستفادة من البرنامج، يجب عليه استيفاء جميع شروط الاستحقاق، وهي كالتالي:

أن يكون عراقي الجنسية.

أن يكون مقيمًا بشكل دائم في العراق.

أن يكون عمره ما بين 16 و55 عامًا.

ألا يملك عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

أن يكون من الأسر المحتاجة إلى الدعم.