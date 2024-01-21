طريقة تقديم وظائف البريد المصري خطوة بخطوة عبر بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov.eg

استقبلت بوابة الوظائف الحكومية أوراق خريجي الجامعات الحاصلين على مؤهلات عُليا يوم الخميس الماضي، حيث تقديم وظائف البريد المصري سواء للمهندسين أو المحاميين أو أخصائي البريد، وفي تقرير اليوم نوضح لكم شروط التقديم والأوراق المطلوبة، وكل ما يخص التقديم، تابعوا معنا.

خطوات تقديم وظائف البريد المصري

سمح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لخريجي الجامعات الحاصلين على مؤهلات عليا بالتقديم على وظائف البريد، حيث بدأ التقديم يوم الخميس المنصرم وما زال التقديم متاحًا ليوم 31 من الشهر الجاري، حيث ستكون خطوات التقديم على النحو التالي:

عليك أن تتوجه إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية الموجودة على الشبكة.

الموجودة على الشبكة. من الأعلى اضغط على الوظائف.

ستظهر لك وظائف كثيرة، اختر منها وظائف هيئة البريد المصرية.

اختر الوظيفة التي ترغب بها، والتي على سبيل المثال “محامي”.

انقر على “تقديم طلب”.

ابدأ بإضافة البيانات الخاصة بك كاملة، ثم ارفع المستندات.

تعهد بأن البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة، ثم انقر على “تقديم”.

انتظر وسيتم الرد عليك بمجرد فرز الأوراق.

حيث يظهر لك كود للتسجيل، وتقوم بعد إعلان النتيجة بالاستعلام عنه، وسيتم إخبارك على أي حال بالقبول أو الرفض.

وظائف البريد المصري

أتاح البريد المصري عدد من الوظائف سواء مهندسين أو محاميين أو أخصائيين للبريد، وهذه الوظائف متاحة الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث التسجيل عليها متاح الآن، ويمكن الدخول للموقع والإطلاع على كل الأوراق المطلوبة وقدموا قبل انتهاء موعد التقديم، حيث أوراق التقديم صورة شخصية وصورة للبطاقة وصحيفة حالة جنائية والمؤهل الذي حصلت عليه، بالإضافة إلى إيصال إيداع للبنك.