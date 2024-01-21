الدولار راكب صاروخ محلي وكريمة.. الدولار يقترب من 70 جنيه ومحدش عارف رايح فين؟

سعر الدولار اليوم يعتبر سعر الدولار في مصر من أهم الموضوعات الاقتصادية التي تشغل اهتمام المصريين، حيث يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات في السوق المصري، لذا سوف نوضح سعر الدولار في التعاملات الصباحية اليوم الموافق الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤.

سعر الدولار اليوم الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري هو كالتالي؛ سعر الشراء هو 30.75 جنيه، أما سعر البيع فهو 30.85 جنيه

وهذا السعر هو السعر الرسمي للبنك المركزي المصري، وقد يختلف السعر في البنوك التجارية والسوق المصرفي.

سعر الدولار في البنوك التجارية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ ما يلي؛ البنك الأهلي المصري سجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع بينما السعر في بنك مصر هو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبنك مصر إيران للتنمية السعر هو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، أما البنك العربي الأفريقي الدولي السعر 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

وبشكل عام يتراوح سعر الدولار في البنوك التجارية الكبرى بين 30.75 جنيه و30.95 جنيه، مع إمكانية اختلاف السعر قليلاً حسب البنك أو حسب كمية العملة التي يتم شراءها أو بيعها.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ في السوق السوداء كان سعر الشراء هو 63.30 جنيه، وسعر البيع 64.00 جنيه، ويعتبر هذا السعر مرتفعًا بشكل كبير عن السعر الرسمي للبنك المركزي المصري، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها، ارتفاع الطلب على الدولار من قبل المستثمرين ورجال الأعمال والمستوردين، ويتوقع أن يستمر سعر الدولار في السوق السوداء في الارتفاع في الفترة المقبلة.