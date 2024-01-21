شكو ماكو استعلم زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

استعلام زيادة رواتب المتقاعدين في العراق في الفترة الأخيرة أعلنت وزارة المالية في العراق عن زيادة في رواتب المتقاعدين بقيمة 100,000 دينار عراقي للمواطنين الذين يتقاضون رواتب تصل إلى مليون دينار عراقي، ويتوجب توفر بعض الشروط والضمانات للحصول على هذه الزيادة، ولمعرفة قيمة الراتب والتأكد من الأهلية، يمكنك الاستفسار عبر خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق.

آلية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر فبراير

بعد الإعلان عن تاريخ صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر فبراير 2024، أوضحت الوزارة الآلية للاستعلام عن الرواتب، وشمل هذه الآلية زيادة بقيمة 100,000 دينار عراقي، مع الضرورة لتوفر الضمانات المطلوبة لتحسين الحد الأدنى للرواتب ومستوى المعيشة، وخطوات الاستعلام تشمل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية من هنا، ثم اختيار “استعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة”، وتقديم البيانات الشخصية مثل الاسم والبطاقة الشخصية للشخص المستعلم، ثم النقر على “طلب الاستعلام” عبر الموقع الإلكتروني.

موعد زيادة رواتب المتقاعدين

تمثل رواتب المتقاعدين في العراق أحد أهم القضايا بالنسبة للكثير من المواطنين، حيث يتابع الأفراد بدقة الإعلان عن تاريخ صرف هذه الرواتب، حيث يُعتبر هذا الراتب المالي أساسي لتلبية احتياجات المواطنين اليومية، وزيادة رواتب المتقاعدين في العراق سوف تتم في فبراير 2024، حيث رفعت الحكومة العراقية الحد الأدنى للرواتب إلى 500 ألف دينار عراقي، بعد أن كانت 400 ألف دينار عراقي، وذلك بهدف تعزيز مستوى المعيشة وتحقيق المساواة في المجتمع العراقي، ومن المتوقع صرف هذه الزيادة في الرواتب في الأول من فبراير، وستُطبق هذه الزيادة على الذين يحق لهم رواتب تقل عن مليون دينار عراقي.