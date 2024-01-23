استقبل حالا تردد قناة كراميش 2024 الجديد على النايل سات لمتابعة جميع أغاني الأطفال المسلية

أصبحت قناة كراميش للأطفال من أهم مصادر الترفيه على الطفل العربي الذي تخطى عمر 3 سنوات حتى الوصول إلى عمر 12 سنة، ولم تعتمد القناة على الترفيه فقط بل يمكن للآباء ترك أولادهم أمام شاشة كراميش بدون أدنى قلق، حيث تقدم كراميش وجبة دسمة من الأخلاقيات الحميدة والسلوكيات السليمة والفقرات التعليمية، لذلك انتشر البحث عن تردد قناة كراميش الجديد 2024.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

تم تحديث تردد قناة كراميش الجديد 2024 من قبل إدارة القناة، ليتم تقديم أفضل خدمة لكل متابعيها الصغار حيث الحرص على جودة الصوت والصورة، واستمرار البث طيلة ساعات اليوم دون تقطيع أو تشويش، هذا بجانب التغطية الواسعة لدول أكثر ويتم استقبال القناة على الترددات التالية، بعد ضبط جهاز الريسيفر على التردد اليدوي، ثم تحديد القمر وتسجيل أرقام التردد، ثم البدء في البحث وأخيرا حفظ القناة.

تردد قناة كراميش الجديدة 2024 القمر نايل سات.

التردد: 11603.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة كراميش الجديدة 2024 القمر عرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

محتوى قناة كراميش الجديد 2024

أكثر ما ساهم في تميز قناة كراميش على النايل سات تنوع المحتوى الذي تقدمه، حيث تحقق القناة المعادلة الصعبة لكل ما يحتاجه الطفل العربي في سنواته الأولى، من خلال برامج تعليمية وأخرى ترفيهية وكذلك برامج ثقافية دينية وذلك عن طريق الشخصيات الكرتونية للقناة الذي يحبها الأطفال ويقلدونها في كل تصرفات حياتهم ومن برامج كراميش التالي.