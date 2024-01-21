اعــرف قبل ولا بعد العيد!!.. زيادة المرتبات القادمة لكل موظف في الدولة في هذا الميعاد + وزارة المالية نكشف عن الزيادة القادمة
زيادة المرتبات القادمة
زيادة المرتبات القادمة وتبكير صرف مرتبات شهر يناير 2024، حيث أنه سوف يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث سيكون موعد الصرف قبل الموعد الطبيعي بـثلاثة أيام، مع استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية منذ أكتوبر الماضي، وقدرها ثلاثمائة جنيهًا تضاف على المرتب، وجاء سبب تبكير موعد الصرف لوجود إجازة 25 يناير الموافق يوم الخميس خلال أيام الصرف المحددة في الكتاب الدوري الصادر عن المالية الخاص بصرف المرتبات.
زيادة المرتبات القادمة وموعد صرفها
ومن المقرر أنه ستضاف الزيادة لماكينات الصراف الآلي، من يوم 21 يناير الجاري لمرتبات شهر يناير 2024 ، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية والتي سارعت إلى تبكير موعد صرف المرتبات ثلاثة أيام وذلك بداية من يوم الواحد والعشرين من يناير بدلًا من يوم الرابع والعشرين من يناير 2024.
جدول الحد الأدنى لأجور شهر يناير 2024
صرح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأنه سيتم تنفيذ زيادة المرتبات القادمة والمعاشات في الموازنة العامة الجديدة للدولة، ومن المتوقع أن تبدأ الزيادة في شهر يوليو المقبل، حيث أن جدول الحد الأدنى لأجور العاملين لشهر يناير 2024 كالآتي:
- موظفي الدرجة العالية أو ما يعادلها، تصل لـحوالي 9000 جنيه.
- موظفي درجة المدير العام أو ما يعادلها، تبلغ نحو حوالي 7500 جنيه
- أما بالنسبة لموظفي الدرجة الأولى أو ما يعادلها، تبلغ نحو 7000 جنيه
- وكذلك موظفي الدرجة الثانية أو ما يعادلها، تصل لـنحو 6000 جنيه.
- بالإضافة إلى ذلك فإن موظفي الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، تسجل نحو 5500 جنيه.
- أما موظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها، تبلغ نحو 5000 جنيه.
- وبالنسبة لموظفي الدرجة الخامسة أو ما يعادلها، تصل لـ4500 جنيه.
- اخيرا بالنسبة لموظفي الدرجة السادسة أو ما يعادلها، تبلغ نحو 4000 جنيه.