اعــرف قبل ولا بعد العيد!!.. زيادة المرتبات القادمة لكل موظف في الدولة في هذا الميعاد + وزارة المالية نكشف عن الزيادة القادمة

زيادة المرتبات القادمة وتبكير صرف مرتبات شهر يناير 2024، حيث أنه سوف يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث سيكون موعد الصرف قبل الموعد الطبيعي بـثلاثة أيام، مع استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية منذ أكتوبر الماضي، وقدرها ثلاثمائة جنيهًا تضاف على المرتب، وجاء سبب تبكير موعد الصرف لوجود إجازة 25 يناير الموافق يوم الخميس خلال أيام الصرف المحددة في الكتاب الدوري الصادر عن المالية الخاص بصرف المرتبات.

زيادة المرتبات القادمة وموعد صرفها

ومن المقرر أنه ستضاف الزيادة لماكينات الصراف الآلي، من يوم 21 يناير الجاري لمرتبات شهر يناير 2024 ، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية والتي سارعت إلى تبكير موعد صرف المرتبات ثلاثة أيام وذلك بداية من يوم الواحد والعشرين من يناير بدلًا من يوم الرابع والعشرين من يناير 2024.

جدول الحد الأدنى لأجور شهر يناير 2024

صرح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأنه سيتم تنفيذ زيادة المرتبات القادمة والمعاشات في الموازنة العامة الجديدة للدولة، ومن المتوقع أن تبدأ الزيادة في شهر يوليو المقبل، حيث أن جدول الحد الأدنى لأجور العاملين لشهر يناير 2024 كالآتي: