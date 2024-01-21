“عيالك مش هيبطلوا ضحك”.. تردد قناة توم وجيري 2024 Tom & Jerry لمشاهدة افلام الكرتون طول اليوم

تردد قناة توم وجيري 2024، عمليات بحث متزايد شهدها “جوجل” حول تردد قناة توم وجيري 2024 التي تعد أحد أشهر قنوات الاطفال التي لا يملون من مشاهدتها على مدار اليوم، حيث تقوم قناة توم وجيري بعرض مجموعة من أجمل افلام الكرتون الكوميدية والتي يأتي على رأسها كرتون توم وجيري الشهير، وسنتعرف على تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات خلال السطور القادمة، فتابعونا.

تردد قناة توم وجيري 2024

تم اطلاق تردد قناة توم وجيري 2024 مؤخرا على الاقمار الصناعية وعلى الرغم من حداثة عهدها إلا أنها تمكنت من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من الكبار والصغار لاسيما وهي تعمل على مدار الساعة بدون تشفير وبأعلى جودة للصورة والصوت، حيث تقوم القناة بعرض كرتون توم وجيري الحائز على جوائز الاوسكار، والذي تدور احداثه حول الصراع بين القط والفأر ويتناول موضوع الحلقات محاولة توم بالإمساك بجيري كي يعده كوليمة ويأكله لكن جيري يهرب دائماً ويراوغه ويقوم باستفزازه ويقع توم دائماً في المقالب الكوميدية التي يعدها له الفأر الذكي، والآن اليكم تردد قناة توم وجيري 2024:

تردد القناة يكون: 12149.

معدل تصحيح الخطأ يكون: ⅚.

معدل الترميز يكون: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

وكما نعرف فأن قناة توم وجيري تقدم محتوى فريد ومختلف مقارنة بباقي القنوات الخاصة بالاطفال، كما تقدم مجموعة من اغاني الاطفال مثل:”ماما زمانها جاية، أنا الفرخة واحنا الكتاكيت، ماما جاية امتى، حبيبة امها،…”، كما تقدم اغاني تقوم بتعليم الاطفال الحروف الابجدية باللغتين العربية والانجليزية، وكذلك الارقام باللغتين أيضا، كما تساعد النشئ على تعلم اسماء الحيوانات والطيور والوظائف، وتعرض القناة كرتون “طرازان، شركة المرعبين المحدودة، الجميلة والوحش، سندباد، علاء الدين،…”وغيرها من افلام ديزني الشهيرة.

ضبط تردد قناة توم وجيري 2024