الان عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة العاشرة على تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة الحلقة 10 مترجمة

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 10 يبحث عنه الكثير من عشاق هذا المسلسل ويرغبون في معرفة موعد عرض الحلقة، لذا نجد حالة ترقب شديدة لعرض هذه الحلقة، وذلك لأن هذا المسلسل جميع أحداثه مبنية على قصة حقيقية تاريخية يتم فيها تناول قصة البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي الذي تمكن من هزم الصليبيين وتحرير الأقصى.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة العاشرة

الحلقة العاشرة من مسلسل صلاح الدين الايوبي ينتظرها عدد كبير من متابعي المسلسل، وخاصة أن أحداث الحلقة التاسعة شهدت إثارة واشتعلت بها أحداث المسلسل، وخاصة أن كل أسبوع يتم عرض حلقة واحدة، ومن الجدير بالذكر أن الحلقة العاشرة سيتم عرضها يوم الإثنين القادم على قناة تي آر تي في التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، وتعرض في اليوم التالي الحلقة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 10 مساءًا، وهذا لسماع عشاق المسلسل في الوطن العربي الحلقة دون عناء اللغة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يمكن لمحبي ومتابعي المسلسل من مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 10 أول بأول على قناة الفجر الجزائرية، وذلك بعد تثبيت تردد القناة التالي:

قناة الفجر الجزائرية نايل سات

يمكنك متابعة حلقات الموسم الخامس من المسلسل يوم الثلاثاء من كل أسبوع على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

وأطلقت القناة أيضًا تردد جديد لها على عرب سات، هذا التردد كما هو متمثل على النحو التالي: