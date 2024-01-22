وزارة التربية العراقية .. لينك نتائج السادس الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2024

تعلن وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات عادة بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق ومراجعة الدرجات، حيث يتم الإعلان عن النتائج على موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا المخصص لعرض نتائج جميع مراحل التعليم في العراق، ويعد نتائج الصف السادس العدادي من اهم النتائج التي ينتظرها الطلاب، والتي بات الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب السادس الإعدادي قريب وسنذكر من خلال الأسطر التالية طرقة الاستعلام عن النتائج الخاصة به عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي عبر موقع وزارة التربية العراقية

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي من خلال موقع وزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع التربية العراقية. بعد الدخول على الصفحة الرئيسة للموقع اضغط على نتائج الامتحانات أعلى الصفحة. ومن ثم اضغط على نتائج الصف السادس الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024. ادخل اسم الطالب، والرقم الامتحاني. اضغط استعلام عن النتيجة.

يعرض لك تفاصيل درجات المواد الخاصة بالطالب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي عبر موقع نتائجنا

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الدخول إلى موقع نتائجنا، حيث يعد موقع نتائجنا هو الموقع الرسمي الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتائج الدراسية لجميع مراحل التعليم في العراق، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي من خلال موقع نتائجنا: