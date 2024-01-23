موقع تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة 2024 منحة ال1000 وشروط الحصول عليها

تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة 2024، توفره الوزارة لكل الأفراد العاملين بطريقة غير دائمة أو ما يعرف بالعملة اليومية، حيث تمنح الوزارة الأفراد التي يقع عليهم الاختيار 1000 جنيه، وقد أعلنت كيفية التقديم والذي يكون عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة 2024

يعد التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 أحد صور الدعم التي تقدمها حكومة مصر إلى المواطنين، الغير مسجلين على منظومة الدعم لديها، حيث تستمر الحكومة في تقديم المساعدة للمواطن المصري بشتى الطرق، خاصة في ظل التزايد المستمر لأسعار السلع الضرورية، ويأتي التسجيل في المنحة بالخطوات التالية.

التوجه إلى بوابة وزارة القوى العاملة .

اكتب الرقم القومي الخاص بك، ثم سجل كلمة المرور.

اضغط ” تسجيل الدخول “.

بعد الدخول على صفحة موقع وزارة القوى العاملة الرئيسية.

اختر زر ” منحة العمالة غير المنتظمة”

اكتب بياناتك كاملة مع ضرورة مراجعتها جيدا.

اكتب الرقم القومي.

اضغط زر ” التالي”.

استكمل البيانات واكتب رقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

اضغط زر ” إرسال الطلب “.

شروط تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة ال 1000 جنيه

لكي يحصل أي شخص في مصر على منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرها وزارة القوى العاملة، يجب أن تنطبق عليه مجموعة شروط وضعتها الوزارة حتى يصل الدعم الحكومي إلى المستحقين فقط وهذه الشروط كما يلي.