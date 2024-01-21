نزلها الآن.. تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات| لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان

نقدم لك اليوم تردد قناة مصر أم الدنيا والتي تعد من أهم وأبرز القنوات المصرية، التي تعمل على عرض محتويات مختلفة تتناسب مع كافة أفراد الأسرة، لذا اشتهرت القناة بشكل كبير في الآونة الأخيرة وحصلت على نسبة مشاهدات عالية وأصبحت من القنوات المحببة لدى العديد من المشاهدين.

تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد نايل سات

يبحث مجموعة كبيرة من الأشخاص عن تردد قناة ام الدنيا لكي يتمكن من الاستمتاع بكافة المحتويات التي تقوم بعرضها، وها هو تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11555.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

جودة القناة HD.

تردد قناة مصر أم الدنيا على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك الآن تنزيل التردد الجديد لقناة ام الدنيا على القمر الصناعي عرب سات، عن طريق بيانات التردد التالية:

تردد القناة 12862.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

المسلسلات التي تعرض على قناة مصر أم الدنيا

يتم عرض مجموعة كبيرة من المسلسلات المميزة والحصرية على قناة أم الدنيا، وها هي أبرز هذه المسلسلات كالآتي: