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نزلها الآن.. تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات| لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان
نقدم لك اليوم تردد قناة مصر أم الدنيا والتي تعد من أهم وأبرز القنوات المصرية، التي تعمل على عرض محتويات مختلفة تتناسب مع كافة أفراد الأسرة، لذا اشتهرت القناة بشكل كبير في الآونة الأخيرة وحصلت على نسبة مشاهدات عالية وأصبحت من القنوات المحببة لدى العديد من المشاهدين.
تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد نايل سات
يبحث مجموعة كبيرة من الأشخاص عن تردد قناة ام الدنيا لكي يتمكن من الاستمتاع بكافة المحتويات التي تقوم بعرضها، وها هو تردد القناة كالتالي:
- القمر الصناعي نايل سات.
- تردد القناة 11555.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- معدل الترميز 27500.
- الاستقطاب عمودي.
- جودة القناة HD.
تردد قناة مصر أم الدنيا على القمر الصناعي عرب سات
يمكنك الآن تنزيل التردد الجديد لقناة ام الدنيا على القمر الصناعي عرب سات، عن طريق بيانات التردد التالية:
- تردد القناة 12862.
- الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
المسلسلات التي تعرض على قناة مصر أم الدنيا
يتم عرض مجموعة كبيرة من المسلسلات المميزة والحصرية على قناة أم الدنيا، وها هي أبرز هذه المسلسلات كالآتي:
- من أبرز المسلسلات التي تعرض على القناة هو مسلسل المؤسس عثمان، ويتم عرضه يوم الخميس الساعة التاسعة مساًء، بالإضافة إلى أنه يتم إعادته يوم الجمعة الساعة الثامنة صباحًا والساعة الخامسة مساًء.
- يتم عرض مسلسل السلطان عبد الحميد بشكل يومي على القناة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويتم إعادته في الساعة الثامنة والنصف صباحًا في جميع ايام الاسبوع ماعدا يوم الخميس.
- تقدم لك القناة مسلسل الملحمة والذي يعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساًء، ويتم اعادة المسلسل يوم الخميس الساعة الخامسة مساًء و الساعة التاسعة صباحًا.