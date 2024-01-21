موعد مباراة الجزائر القادمة والقنوات الناقلة في كأس أمم افريقيا + تردد قناة الجزائرية الأرضية

موعد مبارة الجزائر القادمة والتي ستكون ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، حيث انطلقت البطولة في ساحل العاج منذ يوم السبت الماضي الموافق الثالث عشر من يناير، وتستمر حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

موعد مبارة الجزائر القادمة

من المقرر أن تكون موعد مبارة الجزائر القادمة ضد بوركينا فاسو، اليوم السبت الموافق العشرين من يناير لعام 2024، عند الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والذي يتوافق مع الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والسعودية، وبالمثل الساعة السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر القادمة

عشاق الساحرة المستديرة يستمرون في البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر، ولمعرفة القنوات الناقلة للمبارة اليوم يرجى المتابعة:

قناة بي ان سبورت bein afcon:

التردد الخاص بالقناة: 12604. القمر الصناعي هو : النايل سات. معدل الترميز: 27500. معامل الاستقطاب هو: رأسي. جودة القناة: HD.

القناة الجزائرية الأولى:

تردد الخاص بالقناة: 11680. القمر الصناعي: النايل سات. معدل الترميز: 27500. معامل الاستقطاب: عمودي. جودة القناة: HD.

قناة فوكس سبورت:

القمر الصناعي: نايل سات. التردد هو : 12284. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميزهو: 27500.

قناة RTB بوركينا فاسو:

على القمر الصناعي: يوتلسات 9E. التردد: 11900. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27,500 .

قناة تيلي تشاد:

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12015. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

و من المرجخ أن يكون التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ضد منتخب بوركينا فاسو كالتالي: