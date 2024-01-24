هام لأصحاب المعاشات.. موعد زيادة المعاشات لهذا العام 2024 وموعد تطبيق الزيادة بنسبة تصل إلى 15% 

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة موعد زيادة المعاشات لهذا العام نظرًا لأنه هناك حوالي 11 مليون مواطن يحصلون على معاشات من قبل الدولة، وتم الإعلان في الآونة الأخيرة عن زيادات في المعاشات وسوف نتحدث عن هذا الأمر من خلال موضوع اليوم.

موعد زيادة المعاشات لهذا العام

يرغب عدد من المواطنين معرفة موعد زيادة المعاشات لهذا العام، حيث أنه في الآونة الأخيرة اعلم السيد وزير المالية عدفي بيان له، يقول به بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإنشاء زيادات للإنفاق العام لكي يتم تحسين أحوال المواطنين المالية، وتحسين مستوى معيشتهم ولكن بشرط أن يتم الالتزام بالمسار الخاص بتحسين الأجور الخاصة بالعاملين في الدولة والأشخاص الذين يحصلون على معاشات، وتم تسمية هذا المشروع بمشروع الموازنة الجديد في العام المالي 2024/2024.

موعد زيادة المعاشات الرسمي لسنة 2024

هناك مادة في قانون التأمينات رقم 184 لسنة 2024 وهي المادة رقم 35، والذي ينص على أنه سوف يتم زيادة المعاشات بشكل سنوي ولكن بحد أقصى 15%، ويتم تنزيل هذه الزيادة في يوم 30 يونيو من كل عام، حيث يتم من خلال هذا القرار صرف الزيادة في أول الشهر، لذا نستنتج بأن الزيادة التي سوف يحصل عليها المواطنين سوف يتم نزولها في يوليو 2024، ولكن إذا لم يتم صدور أي قرار يخص منع تنزيل زيادة المعاشات والمرتبات.

بيان سمير صبري عن زيادة المعاشات

سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي قام بعمل حوار عن حزب مستقبل وطن عن طريق المداخلة الهاتفية التي تمت مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير أنه يتوقع أن يتم تطبيق توجهات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات في غضون شهرين من الآن.