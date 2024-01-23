رابط استعلام زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر فبراير 2024 وأهم شروط الحصول على راتب التقاعد

يمكنك الآن القيام ب استعلام زيادة رواتب المتقاعدين في العراق حيث أنه في الآونة الأخيرة تم تصريح قرار من وزارة المالية العراقية، بأنه سوف يتم تطبيق رواتب المتقاعدين في العراق بمبلغ يساوي 100 ألف دينار عراقي، وسوف نتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل من خلال موضوع اليوم.

استعلام زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

تم طرح الزيادة الجديدة التي سوف يتم تطبيقها على رواتب المتقاعدين في العراق، بدايًة من شهر فبراير لسنة 2024، وسوف تقدر هذه الزيادة بحوالي 100,000 دينار عراقي، ولكي تتمكن من الاستعلام عن هذه الزيادة كل ما عليك هو متابعة الخطوات التالية:

أولًا يجب عليك أن تقوم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

قم بالضغط على خيار خدمة الاستعلام عن الرواتب الخاصة ب المتقاعدين في الزيادات الجديدة.

سوف يتم طلب كتابة بعض البيانات الشخصية قم بكتابها بعناية وتأكد من صحة كافة المعلومات، وتحديدًا رقم الهوية الشخصية.

يجب عليك الضغط على خيار طلب الاستعلام عن طريق الموقع الخاص بالوزارة.

هنا سوف تظهر أمامك نتائج الاستعلام عن رواتب المتقاعدين على الشاشة.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق

من الجدير بالذكر أنه هناك عدة شروط يجب على أي شخص أن يقوم بتوفيرها لكي يتمكن من الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق، وها هي كافة الشروط المطلوبة تتلخص في السطور التالية: