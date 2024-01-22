صندوق الإسكان يعلن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي من بنك الاسكان والتعمير 2024.. اعرف الشروط والأسعار المطلوبة

مما لا شك فيه أنه هناك الكثير من الأسر المصرية التي قامت بالتقدم للحصول على شقق الإسكان، كما يرغبون في معرفة موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لكي يتمكنوا من تجهيز أنفسهم لاستلام الشقة التي يرغبون بها، لذلك من خلال السطور التالية في هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى أسعار الشقق.

آخر موعد لطرح شقق الإسكان الاجتماعي

تم إصدار قرار جديد بخصوص شقق الإسكان التي يتم طرحها من قبل الجهات المختصة والتي يمكن لأي شخص الحصول عليها، تحت الشروط المطلوبة من قبل الوزارة، وسوف يتم البدء في طرح هذه الشقق في بداية عام 2024، وتم الإعلان على أنه سوف تتضمن هذه الشقق مساحات مختلفة، حيث تجد بها وحدات بمساحة 75 متر مربع ووحدات أخرى تبلغ مساحتها 90 متر مربع.

أسعار شقق الإسكان الإجتماعي

تم الإعلان عن الأسعار التي تخص شقق الإسكان الإجتماعي من قبل صندوق الإسكان على أن يتراوح سعر الوحدات من 245.000 جنيه مصري إلى 360.000 جنيه مصري، وسوف يتم طرح هذه الوحدات تحت نظام التمويل العقاري على هيئة أقساط تحت الشروط التي يتم تحديدها من قبل وزارة الإسكان، حيث أنه يجب على المتقدم أن يقوم بدفع مقدم يبلغ 15 ألف جنيه مصري للوحدة بمساحة 75 متر، أما بالنسبة للوحدات التي تبلغ مساحتها 90 متر مربع، سوف يتوجب على المتقدم أن يقوم بدفع مقدم 22 الف جنيه مصري، بالإضافة إلى أنه سوف يتوجب على المتقدم أن يقوم بتسديد 10% من إجمالي سعر الوحدة السكنية حين يقوم باستلامها، كما أنه سوف يتم تقسيط باقي المبلغ الذي يبلغ 90% من إجمالي سعر الوحدة بنظام التمويل العقاري، حيث يتم تقسيط المبلغ على فترة تصل إلى 30 عام كحد أقصى.