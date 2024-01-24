“هو دا الخبر ولا بلاش” زيادة 60% لأصحاب المعاشات لأكثر من 11 مليون شخص بحسب قرارات الوزارة

كشفت مصادر حكومية عن زيادة 60% لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم نحو حوالي 11 مليون شخص، يستفيدون هذا العام من منحة إضافية من الحكومة، ومن المقرر أن هذه الزيادة ما هي إلا حصيلة زيادة أربعة أشهر، بالإضافة إلي ذلك أوضحت الحكومة أنه سيتم صرف هذه الزيادة من بداية شهر مارس القادم، قبل موعد الزيادة الرسمية والتي كانت مقررة تبعا للقانون الذي ينص على زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل سنة.

زيادة 60% لأصحاب المعاشات

أفادت عدة مصادر رسمية أن قيمة الزيادة 60% تعد إقرار تبكير الصرف من الحكومة، حيث سيتم صرف معاش شهر فبراير لكافة أصحاب المعاشات بعد مرور عشرة أيام من اليوم، وتتمثل هذه الزيادة لأربعة أشهر وهي كالتالي:

في أول شهر مارس تكون الزياده بقيمة 15%

وبالمثل مع أول شهر إبريل تكون الزيادة نحو 15% أيضا ، وكذلك في أول شهر مايو.

تكون الزيادة 15%.ونفس الأمر أيضا في أول شهر يونيو تكون الزيادة 15%.

أماكن صرف المعاشات

أتاحت الوزارة عدة أماكن للتسهيل على كل أصحاب المعاشات الصرف ومن هذه الأماكن:

المنافذ الخاصة بشركات فوري. مكاتب البريد في المحافظات وأيضًا ماكينات الصرف الآلي. بالإضافة إلي ذلك المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة. وكذلك منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

كيفية الاستعلام عن المعاشات

أصبح من السهل الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات بالإضافة أيضاً إلي معرفة الأيام وزيادة المعاشات إلكترونيا وذلك عن طريق: