اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة | بــحث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 موقع مظلتي spa gov

إن ارتفاع البحث عن قوائم اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة لم يكن صدفة بل هو شيء مقصود، حيث إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد قررت صرف دعم المشمولين ليكون السند لكل من يعانون من قلة توافر الأموال في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية وكذلك متطلبات الحياة الأساسية، لذلك وجدنا أن الكثير من الأشخاص يتساءلون حول تفاصيل أكثر عن كيفية الاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين وتحميلها.

اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة

لقد تساءل جميع المواطنين العراقيين المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول موعد إعلان قوائم اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة، تلك الوجبة التي طال انتظارها والتي من المقرر أن يتم صرفها خلال هذا الشهر الجاري ألا وهو شهر يناير، حيث إن هذه الوجبة هي الوجبة السابعة التي ستساعد الأسر الفقيرة والمتعففة في البقاء على قيد الأمل.

بالإضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد أكدت في في بيان رسمي لها أنه حينما يتم الانتهاء من عمليات الفرز الخاصة بالأسماء، سوف يتم رفع هذه القوائم على موقع الوزارة أو على موقع منصة مظلتي فلا داعي للقلق حول تأخير صرف الدفعة.

الاستعلام على أسماء الرعاية الاجتماعية 2024

لقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتنظيم روابط إلكترونية سريعة من خلالها يمكن للمستفيدين من هذا الدعم التوصل إلى موقع الوزارة نفسه أو يتوصلون إلى موقع منصة مظلتي، حتى لا يتم إهدار الوقت حينما يتم رفع كشوفات اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة، لذلك لا بد من التعرف على كيفية التعامل مع رابط موقع الوزارة للاستفسار عن القوائم وتحميلها، وإليكم الخطوات التالية: