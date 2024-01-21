هسـه داونلـود اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية { مظلتي } mosla gov iq

نجد ان أسماء الرعاية الاجتماعية أكثر المواضيع رواجا داخل دولة العراق، زيأتي ذلك فى سياق قيام العديد من المواطنين المتواجدين في العراق بالبحث عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية، والتي لم يتم إصدارها بشكل رسمي حتى الآن، وتعتبر الرعاية الاجتماعية عبارة عن دعم تقوم الحكومة العراقية بمنحه لبعض الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع العراقي لمساعدتهم على معيشة أفضل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي أدت غلاء الأسعار، لذلك نقدم لكم كافة التفاصيل حول الموضوع فى المقال التالي.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

أن الحكومة العراقية كانت قد حددت منصة مظلتي من أجل قيام المواطنين بالاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ضمن الكشوفات التي يتم طرحها، والاستعلام عن الوجبة الأخيرة قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه نحو منصة مظلتي الإلكترونية من خلال الرابط التالي من هنا.

ثم قم بتحديد الوجبة المطلوب الاستعلام عنها.

قم بكتابة كافة التفاصيل المتعلقة بالشخص المراد الاستعلام عن اسمه.

كذلك قم بالنقر الآن على “تحميل الكشوفات” بصيغة PDF.

عندما يتم إصدار الوجبة الجديدة ستجد أنها سيتم تحميلها على جهازك.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

توجد بعض الشروط التي حددتها الحكومة العراقية من أجل نجاح التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية للحصول على الدعم المقدم لبعض فئات المجتمع العراقي، وهذه الشروط هي:-