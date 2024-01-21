“شغـل اخر شياكة مستنيك” وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية للشباب والبنات بمرتبات شهرية مجزية | فرصتك دلوقـت

وظائف وزارة التموين حيث تستمر الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في تلقي طلبات شغل بعض الوظائف حتى يوم 14 فبراير 2024 لعدد من الوظائف القيادية التخصصية “رئيس الإدارة المركزية للاستلام والتوزيع ورئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتسويق المحلي و مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية ومدير عام الإدارة العامة لبحوث الاستيراد ومدير عام الإدارة العامة مراجعة حسابات المحاصيل والسلع ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، وللتفاصيل تابعوا المقال التالي.

سنوات الخبرة المطلوبة لوظائف وزارة التموين

لقد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من سنوات الخبرة التي يجب أن يتمتع بها الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية، موضحة فيما يلي:

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية: قضاء مدة مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عام تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية: قضاء مدة مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عام تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا: قضاء مدة مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عام تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا: قضاء مدة مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عام تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى مؤهل عالي يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة فى وظائف وزارة التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المستندات التي يجب على الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية والتي تتضمن التالى:

بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به: ( تاريخ ومحل الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – تاريخ التعيين- التدرج الوظيفي- القدرة على إجادة لغات أجنبية – المعرفة بعلوم الحاسب الآلي – الخبرة النوعية والزمنية –الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث- الوظائف الإشرافية – الأجازات الخاصة ونوعها – الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت – تقارير الكفاية لأخر عامين – محل الإقامة – عدد 4 صور شخصية – صورة بطاقة الرقم القومى- العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه).

بيان حالة وظيفية حديث معتمد، وبيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها، مؤيدًا بالمستندات الدالة على ذلك، واقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

تقدم الطلبات باليد إلى الأستاذة رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة – ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد وتستبعد الطلبات الغير مستوفاة لشروط الإعلان.

طريقة التقديم على وظائف وزارة التموين

على كل من يرغب في التقديم لشغل فرص الوظائف الخالية تقديم الطلبات باليد و استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الإطلاع على شروط شغل الوظيفة وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.