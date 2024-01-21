لو محوش 50 ألف جنيه هتاخد عليهم 1200 جنيه شهريًا.. اعرف التفاصيل قبل ضياع الفرصة

يرغب العديد من المواطنين في معرفة أفضل الطرق للحفاظ على أموالهم، وخاصة مع زيادة التضخم التي اثرت على العديد من السلع والأسواق، إضافة إلى أن من أفضل طرق الإدخار التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على قيمة الجنية، شراء شهادات إدخارية من العديد من البنوك الحكومية التي منها البنكي الأهلي ومصر وذلك بقيمة شهادة تصل إلى 27%، ويمكن معرفة القيمة التي يمكن الحصول عليها شهر في حالة تم شراء شهادة بـ 50 ألف جنيه، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

معرفة أرباح الـ 50 ألف جنيه

في حالة إذا تم شراء شهادة بقيمة 50 ألف جنيه من شهادات الإدخار التي تصل نسبتها إلى 27% فإن قيمة العائد تصل إلى 1125 جنيه شهريًا، لكن في حالة تم إدخارها لمدة عام فإن الشهادة تبلغ قيمة أرباحها إلى 13500 جنيه تقريبًا، مع مراعاة بأن الشهادة تكون لمدة سنة، وقد تم طرحها مؤخرًا في العديد من البنوك بعد قرارات البنك المركزي المصري، بشأن تثبيت سعر الفائدة في البنوك.

شهادة الـ 25% من البنوك

وفي حالة إذا قام العميل بشراء شهادة تصل قيمتها لـ 50 ألف جنيه وذلك من شهادات العائد 25%، فإن القيمة السنوية للأرباح المتحصل عليها تصل إلى 12500 جنيه، إضافة إلى إمكانية القيام بشراء شهادة تصل إلى 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى، ويمكن الإستفادة منها من العديد من المزايا المختلفة كالحصول على قرض أو شراء منزل أو سيارة، وغيرها من المميزات التي توفرها الشهادة لجميع العملاء.