التسجيل في إعانات الدعم المباشر الاجتماعي في المغرب

هنالك الكثير من المواطنين في جمهورية المغرب في خلال الساعات الأخيرة من الشهر الجاري شهر يناير يبحثون الان عن التفاصيل الكاملة حول كيفية التسجيل في منصة الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب حيث من أهم المنصات الخدمية التي تكون في جمهورية المغرب في الفترة الأخيرة تلك المنصة الرقمية التي تقدم العديد من الخدمات المغربية للمواطن، تهدف تلك المنصة إلى مساعدات مالية للأسر الفقيرة والمحتاجة في المغرب، حيث تشبه في المملكة العربية السعودية برنامج حساب المواطن الذي نجح في السعودية واستطاع أن يساعد الكثير من الأسر التي تحتاج إلى الدعم المالي، ولنوضح إليكم التفاصيل حول منصة الدعم الاجتماعي المغربية، حيث من خلال المقالة التي نرصدها نوضح إليكم التقرير الكاملة حول التسجيل في المنصة.

ما هو الدعم المباشر الاجتماعي في المغرب

ما هو البرنامج الجديد وما هي المنصة التي أثارت اندهاش الجميع خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن منصة الدعم الاجتماعي المباشر المغربية التي تعرف ب asd.ma هي منصة أنشأت من قبل الحكومة المغربية حتى تقوم بالنهوض نحو تحسين مستوى المعيشة للأسر المتضررة من الفقر أو توسط الدخل، والأسر التي تمتلك أطفالاً ولا تقدر على سد احتياجاتهم، والتي لا يمكن لها أن تسفيد من أي تعويضات لعائلتها حيث من خلال تلك المنصة تحاول الحكومة أن تقوم بالدعم المالي اللازم لتلك الأسر للنهوض لمستوى أفضل.

منح الدعم المباشر بالمغرب

قدمت الحكومة المغربية عبر منصة الدعم المباشر في المغرب العديد من المنحة الشهرية والتي تكون على رأسها الأسر التي يكون لها أولاد قبل سن الواحد والعشرين ويستمر الدعم المالي كاملاً إلى أن يصل الشخص للسن المطلوب عند رشده، بالإضافة إلى أن هناك دعماً لكل أسرة تمتلك طفلاً من ذوي الإعاقة، كما أنه هناك دعماً مالياً لكل ولداً يتيم الأب وحتى 3 أولاد.