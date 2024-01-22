اللي معاه دولار برنس| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 22يناير 2024| شوف الأخضر بقا بكام !!

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم… مازال الشارع المصري يشهد بشكل يومي حركة غير مسبوق في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء ال60 جنيهاً، على الرغم من حالة الثبات السعري الذي تشهده الورقة الخضراء في البنوك المصرية على مدار ما يتجاوز ال9 أشهر.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء هو سعر غير حقيقي وأمر غير قانوني، يتم من خلال المهيمين على تجارة العملات الأجنبية مقابل العملة المصرية، ضاربين بعرض الحائط كافة القوانين المصرية والتي تنص على تطبيق عقوبات صارمة على الخارجين على القانون والمتعاملين معهم، ومن خلال السطور التالية، سوف نوضح لكم متابعي البديل الاخباري أخر تطورات سعر الدولار في السوق السوداء اليوم وسعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، تابعونا.

سعر الدولار في السوق السوداء

يُعد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية من أكثر الأمور اهتمامًا للكثيرين في مصر، وقد تصاعدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق السوداء يوم الاثنين، الموافق 22 يناير 2024، حيث بلغ سعر الدولار 61.71 جنيهًا، هذا التصاعد في السعر يأتي في ظل الطلب المستمر على الدولار في السوق السوداء، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء قيمة قدرها 61.71 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد، وتظهر التحويلات الأخرى أن 5 دولارات أمريكية تساوي 308.55 جنيهًا مصريًا.

أسعار الدولار في البنوك المصرية 22-يناير – 2024

تتغير أسعار الدولار في البنوك المصرية يوميًا وفقًا للتحركات العالمية للعملة وفيما يلي نوفر لكم جدول مفصلا يشتمل على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية:

سعر الدولار في مصر البنوك 16يناير 2024 البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

30.93 جنيه (بيع)

30.84 جنيه (شراء)

العوامل المؤثرة في سعر الدولار

تتأثر سعر الدولار بعدة عوامل، بما في ذلك العرض والطلب على العملة، ومستوى الفائدة، والتضخم، والاستقرار السياسي والاقتصادي، وأثر الأحداث العالمية على السوق المالية، جميع هذه العوامل تؤثر على تحركات سعر الدولار في البنوك المصرية.

علاقة سعر النفط والعملات الأجنبية بسعر الدولار المصري

ترتبط علاقة وثيقة بين سعر النفط وسعر الدولار المصري، حيث يؤثر ارتفاع سعر النفط في ارتفاع قيمة الدولار وبالتالي ارتفاع سعره مقابل الجنيه المصري.

كما يتأثر سعر الدولار أيضًا بتحركات العملات الأجنبية الرئيسية مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.

سياسات البنك المركزي المصري للتعامل مع تحركات سعر الدولار

يعمل البنك المركزي المصري على اتخاذ سياسات وإجراءات للتعامل مع تحركات سعر الدولار، من خلال ضبط العرض والطلب على العملة الأجنبية وتنظيم السوق المصرفية.

كما يقوم بضخ الدولارات في السوق لتلبية الاحتياجات والطلبات، وتنفيذ العمليات النقدية لضبط تذبذبات سعر الدولار.