التردد الجديد لقناة كراميش بعد تغييره لأفضل برامج وأناشيد الأطفال التعليمية والمسلية

هناك فئة قليلة فقط من قنوات التلفاز المخصصة للأطفال يثق بها أولياء الأمور والآباء لتشغيلها للأطفال لكي يتمكنوا من مشاهدتها وتقضية وقت ممتع أمامها ولكن بالتأكيد لا يسمح بقضاء وقتًا طويلًا أمامها إذ ينصح دائمًا بألا يزيد وقت التلفاز عن ساعتين إلى ثلاث وحسب عمر الطفل، وقناة كراميش للأطفال إحدى تلك القنوات المميزة التي قد يثق بها أي أب أو أم لكي يتركوا الأطفال أمامها بعض الوقت للتعلم منها وليس للاستمتاع فقط لذلك فإن تردد كراميش مطلب جماهيري يحتاجه أولياء الأمور وللتعرف عليه تابعوا معنا.

قناة كراميش للأطفال

يمكننا الحكم على القناة إذا كانت مسلية أم لا ومفيدة وممتعة أم لا من خلال المحتوى فإذا كان مفيد وشيق ومناسب لفئات عمر الأطفال المختلفة ومن ناحية أخرى لا يقدم أي برامج أو أناشيد ضارة لهم فإن القناة ستكون أفضل وهذا ما نستطيع أن نجده في قناة كراميش لأنها تعرض أناشيد مسلية وهادفة يتعلم الأطفال من خلالها الكثير من النقاط الإيجابية التي قد يحتاجون إلى تعلم في هذه العمر المبكرة، وتعمل القناة على مدار الساعة سواء كانت البرامج أو الأناشيد ويتم تغيير ترددها على فترات مختلفة حتى يكون محتواها افضل وجودتها أنقى.

تردد قناة كراميش الجديد

كما ذكرنا فإن التردد يتغير للكثير من الأهداف وقد أعلنت القناة عن أحدث بيانات لها من أجل أن يقوم أولياء الأمور ومتابعي قناة كراميش بتنزيلها والاستمتاع به وهي:

يتم ضبط الاتجاه ليكون أفقيًا.

ثم كتابة رقم التردد وهو إما 11429 أو الرقم الآخر 11643.

تصويب الخطأ بكود ⅚.

بدون تغير لمعامل الترميز.

مع العلم أن تلك البيانات لقمر نايل سات.

يتم ضبط هذه التفاصيل بسهولة على التلفاز ثم البحث عن القناة على الشبكة ثم تنزيلها.