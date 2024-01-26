هل تتوقف الدراسة في السعودية بشهر رمضان؟ الحقيقة توضحها وزارة التعليم

أخبار التعليم هي ما تهم الطلاب وذويهم بكثرة على مدار العام والفصل الدراسي وخاصةً عندما تكون هناك إجازة أو نظام جديد للدراسة، ومع كثرة ما يمر به العام الدراسي من تغيرات مثل الأعياد أو المناسبات الهامة فإن الشائعات والأخبار المغلوطة تنتشر بكثرة في هذه الفترة مما يجعل المهتمين في حيرة وتشتت من الأخبار الكاذبة وغيرها، وتم صب الاهتمام هذه الفترة على خبر هام وهو تعطيل أو إلغاء الدراسة في رمضان نظرًا لاقتراب الشهر الكريم ولكن هل يتم تعطيلها فعلًا؟

الحقيقة في إلغاء الدراسة في رمضان

من المعروف والمتفق عليه أن النظام الدراسي في رمضان يتغير ويختلف تمامًا لأن اليوم بشكل عام يكون أقصر ومقسم لعدة أجزاء معتمدة على الصيام والإفطار ولهذا يتغير نظام العمل والدراسة في هذا الشهر الكريم بما يتفق معه، وعلى إثر ذلك انتشر هذا الخبر حول إيقاف الدراسة في شهر رمضان واستبدال التعليم الحضوري بالتعليم الرقمي.

ولكن الحقيقة والتي أوضحتها وزارة التعليم أن لا صحة لأي خبر يخص تعطيل أو إيقاف الدراسة في أي منطقة في السعودية لعدم وجود ما يستدعي ذلك، حتى إذا كان شهر رمضان لأن هناك نظام معين خاص به وهو الدراسة لمدة 18 يومًا فقط من أصل 30 يومًا مع تقسيم اليوم الدراسي لتكون ساعاته أقل بين ثلاث إلى أربع ساعات حسب المرحلة التعليمية ويتم الاتفاق على المواعيد ومدة اليوم الدراسي قبيل الشهر بفترة بسيطة وهذا يدل على عدم وجود نية مطلقة لتعطيل الدراسة في هذا الشهر الكريم.

تقديم اختبارات الفصل الثاني

ومن ناحية أخرى اقترب امتحانات هذا الفصل وهناك بعض المعلومات حول إمكانية تقديم الموعد وبالفعل تم تقديمها ثلاثة أيام فبعد أن كانت ستقام بيوم 18 فبراير القادم استقر الوضع على يوم 15 لجميع الصفوف.