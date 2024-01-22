“مظلتي” الان رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 فى العراق عموم المحافظات عبر موقع الوزا

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة، 2024، حيث تشمل الرعاية الاجتماعية في العراق عدة برامج وإجراءات تهدف إلى توفير الدعم والرعاية للأفراد والأسر ذوي الحاجة، تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية فى العراق جهة مسؤولة عن تقديم الدعم الاجتماعي للمجتمع، وتعمل على تنفيذ برامج مثل الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج الدعم المالي والتعليمي للطلاب، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بالإستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق 2024:

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية فى العراق بتوفير أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لسنة 2024 من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية موقع مظلتي ، وذلك باستخدام الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع مظلتي الإلكترونية. الضغط على زر الرعاية الاجتماعية النقر على زر “الوجبة السابعة” اختيار الوجبة وأيضا الدفعة التي ترغب في الإستعلام عنها. اختيار المحافظة التابع لها . تسجيل المعلومات المطلوبة والضغط زر”الاستعلام”. النقر على زر تحميل كشوفات المستحقين لشهر يناير

الشروط الخاصة بالحصول على المشمولين بالرعاية الاجتماعية:

يجب على المتقدم للرعاية الاجتماعية في العراق ان يكون متوفر فيه هذة الشروط.

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

2. يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في أراضي العراق.

3. يكون المتقدم غير ممتلكًا لأي أصول أو عقارات ذات قيمة غالية.

4. أن يلتزم المتقدم بكافة الضوابط والشروط التي تحددها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.