من هُنــا .. رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين الجدد من معاش تكافل وكرامة 2024
الاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد من معاش تكافل وكرامة اصبح من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الجميع الآن من المستفيدين من هذه الخدمة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي والتي أتى للاستعلام عن طريق طريقتين أولهما هي طريقة الاتصال هاتفيا او طريقه أخرى عبر الاستعلام بالرقم القومي لهذا أصبح من المتاح للجميع ان يقوموا بالاستعلام عن الأسماء التي تنبه لها في مشروع تكافل وكرامة عن طريق الاتصال مباشرة بالوزارة أو عن طريق الدخول على الموقع الرسمي التي أتاحته لوزارة و الاستعلام بالرقم القومي.
المستفيدين الجدد من معاش تكافل وكرامة 2024
سنأتي فيما يلي على ذكر الطريقة وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لكي يصبح الجميع متاح لهم الاستعلام عن الأسماء المقبولة في هذه الخدمة التي تقدمها الوزارة للمواطنين لأنها مبحث ضخم ينضم له العديد من الأشخاص كل يوم على ذكر الخطوتين بالطريقة الصحيحة، فأول طريقة للاستعلام عن طريق رقم الهاتف الذي وضعته الوزارة وهو 19680 أما عن الطريقة الأخرى وهي الاستعلام بالرقم القومي وبها مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها وهي كما يلي:
- يجب الدخول على موقع الوزارة الرسمي من خلال هذا الرابط.
- بعد ذلك يقوم المتقدم للاستعلام بالضغط على المكان الخاص بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.
- ثم بعد ذلك يقوم بكتابة الرقم المدون على البطاقة الشخصية ولكن يجب أن تكون سارية.
- ثم اخيرا ينقر المتقدم على الخانة المخصصة للإستعلام.
متطلبات وشروط والحصول على معاش تكافل وكرامة
فيما يلي الشروط اللازمة لتلقي المعاش من البرنامج:
- يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية وليس غيرها.
- ألا يكون أحد أفراد الأسرة يعمل في أي قطاع عام.
- أن يحمل المتقدم بحوزته سجل تجاري.
- أن يكون عمر المتقدم 65 سنة.
- ألا يكون المتقدم بحوزته أي عقارات وأراضي.
- يكون الشخص لا يعمل في أي قطاع خاص أو عام.