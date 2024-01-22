” ببلاش”  استقل تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحةالناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي كأس الأمم الأفريقية 2024

تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024 ، حيث شهدت عمليات البحث عن تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 Programme National، تزايد كبير عبر محركات البحث جوجل، وذلك نظرا للاهتمام بشكل كبير من الآلاف من المواطنين داخل وخارج الوطن العربي لمتابعة جميع مبارياتةبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى دولة كوتوفوار، والتي تُعرض على هذه القناة بشكل مجاني وبدون رسوم، وتُعتبر الجزائرية الأرضية الرياضية من بين أفضل القنوات الفضائية حاليًا، حيث تلبي رغبات المشجعين من خلال عرض مجموعة متنوعة من المباريات الحصرية والمحتوى الرياضي المثير.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية 2024:

تردد قناةالجزائريةالرياضية: 11680.

ضبط معدل الترميز: 27500.

ضبط معامل الاستقطاب: أفقي H.

ضبط الجودة: HD.

ضبط معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناةالجزائرية على القمر هوت بيرد

ضبط القمر الصناعي: هوت بيرد.

ضبط تردد قناةالجزائريةالأرضية: 12577 (H).

ضبط معدل الترميز: 27500.

ضبط الاستقطاب: أفقي.

ضبط الجودة: SD.

ضبط معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية الأولى HD على استرا

ضبطة القمر الصناعي: استرا.

ضبط تردد القناة: 12577 (H).

ضبط معدل الترميز: 27500.

ضبط الاستقطاب: أفقي.

ضبط الجودة: SD.

ضبط معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم

تسعى القنوات التلفزيونية الجزائرية جاهدة لتوفير تجربة مشاهدة جيدة لعشاق الرياضة، العربية وتقوم بتوفير المحتوى بتقنية عالية الدقة HD، وبفضل هذه الجهود المبذولة، تظل القنوات الجزائرية محطة مفضلة لعشاق الرياضة العربية والعالمية في المنطقة، وخاصةً بالنسبة للمصريين الذين يعتمدون على هذه القنوات لمشاهدة مباريات منتخب مصر، حيث ستقوم قناة الجزائرية الأرضية بنقل مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم المقبلة، والتي ستُقام فى تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم.