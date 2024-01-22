خيانة جيركوتاى.. عثمان 145 تابع قيامة عثمان الحلقة 145 ديلي موشن عثمان لاروزا مترجمة

عثمان الحلقة 145 ديلي موشن عثمان لاروزا مترجمة الحلقة الجديدة يظهر اهتمام كبير من قبل محبي المسلسلات التركية لمعرفة مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة رقم 145 مترجمة للعربية، حيث يعتبر هذا المسلسل من الأعمال البارزة في تركيا والوطن العربي، ومن المتوقع عرض الحلقة الجديدة من الموسم الخامس هذا الأسبوع، وسوف نتعرف على جميع التفاصيل وقنوات عرض المسلسل.

عثمان الحلقة 145 ديلي موشن عثمان لاروزا مترجمة

تدور قصة مسلسل “المؤسس عثمان” حول الغازي عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية، ويروي العمل قصة قيام الدولة وتحولها من الضعف والفقر إلى القوة والصلابة بفضل عثمان، الذي يتبع خطى والده أرطغرل ليحقق انتصارات كبيرة ويؤسس الدولة العثمانية، ويسلط المسلسل الضوء على التحديات والصراعات التي واجهها عثمان مع الدول المختلفة والتحديات الداخلية، بما في ذلك الصراعات مع عمه دوندار.

يبدي الكثيرون اهتمام كبير بمتابعة مسلسل قيامة عثمان حيث يتم عرض الحلقة الجديدة كل أربعاء على قناة ATV التركية، وتبث الحلقات أيضًا في نفس اليوم عبر موقع قصة عشق الإلكتروني، وتُترجم للعربية على قناة الفجر الجزائرية وتُعرض كل خميس.

الحلقة 145 من مسلسل قيامة عثمان

تتناول الحلقة القادمة احتمال زواج الفاتح عثمان مع الأميرة، وهو خطوة تهدف إلى إنقاذها من المشكلة الحالية، والعديد من الأحداث المشوقة التي ينتظرها متابعي المسلسل، ويمكن متابعة الحلقة على قناة الفجر الجزائرية، المشهورة بعرضها الحلقات بدون تشويش أو انقطاع اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٥ يناير، وذلك في تمام الساعة التاسعة حسب توقيت محافظة القاهرة.

ويمكن متابعتها على التردد التالي؛ 12043، وعامل الاستقطاب رأسي، معدل تصحيح الخطأ 3/4، معدل الترميز 27500.