كشــوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي الالكترونية spa gov iq لـ كافة المستحقين فقـط

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان موعد صدور القائمة الأخيرة من أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024 صار قريب جدا، مما دفع الكثير من المواطنين للبحث عن هذه القائمة علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت وزارة العمل أنه يمكن الاستعلام عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية عبر منصة مظلتي الإلكترونية، بشرط أن يكون قد توافرت لديهم جميع الشروط التي وضعتها الشؤون الاجتماعية للحصول على هذا الدعم.

شروط الرعاية الاجتماعية 2024

أتاحت وزارة العمل للمواطنين تسجيل أسمائهم في الرعاية الاجتماعية ولكن بشروط.

أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة أو أصحاب الاعاقات.

ألا يكون لديه سجلات تجارية.

كذلك ألا يكون لديه وظيفة ثابتة أو دخل شهري ثابت.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في العراق.

كما لابد أن يكون عراقي الجنسية.

ألا يكون له أي حسابات بنكية.

ألا يكون له أي حسابات بنكية. يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام للرجال و 60 عام للنساء

كذلك يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام للرجال و 16 عام للنساء.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

الجدير بالذكر أن وزارة العمل تقوم بدراسة جميع الطلبات المقدمة لها بشكل جيد، ثم تقوم بتحديد الحالات الأكثر استحقاقا، بهدف التخفيف من أعباء الحياة عليهم، وسد احتياجاتهم الأساسية، و للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يجب اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على منصة مظلتي الالكترونية. كذلك تحديد خيار الرعاية الاجتماعية. تحديد الدفعة التي تريد الاستعلام عنها. ايضا تحديد المحافظة التابع لها المتقدم. كتابة البيانات كاملة وبشكل صحيح. الضغط على أيقونة الاستعلام. كما عليك الضغط على أيقونة تحميل الكشوفات. ثم في النهاية تقوم بتحميل الملف للاطلاع على جميع المستحقين لدعم يناير.

المستندات المطلوبة عند التقديم في الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل عن بعض المستندات المطلوبة أثناء التقديم في الرعاية الاجتماعية،ولكي تكون من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عليك تقديم هذه المستندات هي: