اعــرف تفاصيل منحة المرأة الماكثة في البيت الوكالة الوطنية للتشغيل + حقيقة زيادة المبلغ الي 8000 درهم anem.dz

منحة المرأة الماكثة في البيت، تعمل الحكومة الجزائرية على دعم مختلف فئات المجتمع وتعمل على دعم حقوق المرأة، ويعتبر برنامج المنحة واحد من المبادرات التي تقدمها الحكومة، وقامت بالإعلان عن رابط التقديم في المنحة، تقدم هذه الخدمة للنساء الجزائريات اللاتي ليس لديهن دخل لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والشراب، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة، قدمت الحكومة الجزائرية مبلغ مالي بقيمة 800 دينار جزائري، ويلزم تقديم الطلب على هذه المنحة مجموعة من الشروط وتقديم مجموعة من الأوراق والمستندات، نوضحها في المقال التالي.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت

يجب على النساء المقيمات في الجزائر والراغبات في الحصول على المنحة المخصصة لهن أن يوجد لديهم هذه الشروط التي حددتها الجهة المختصة لتحديد استحقاقهم للحصول على المنحة من بين أهم هذه الشروط التالي:

يجب على السيدات المتقدمات أن لا يكون لديهن أي مصادر دخل منتظمة اخرى.

تعطى هذه المنحة للإناث الغير العاملات، أي التي لا يمتلكن وظيفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو الخاص.

لكي تحصل على منحة المرأة الماكثة في البيت يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية، ومقيمة إقامة دائمة داخل الأراضي الجزائرية.

الفئة العمرية المسموح بها للتقديم من 15 عام وما فوق، ولا يحق لأولئك الذين هم دون هذا العمر التقديم.

أن لا يكون للمتقدمة أي سجل تجاري أو أملاك غير مستفيدة من أي تأمين.

أن لا يكون للمتقدمة أي سجل تجاري أو أملاك غير مستفيدة من أي تأمين. أن لا يكون لديها دخل شهري ثابت لها أو لزوجها.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت

يجب توفر مجموعة من الأوراق والمستندات المخصصة لعملية التقديم، تساعدك الوثائق في إنجاز إجراءات التقديم منحة المرأة الماكثة في البيت التي تم تخصيصها للنساء المقيمات في الجزائر وهى كالتالى:

الحصول على شهادة جامعية وتقديم وثيقة تثبت عدم توظيفه في أي وظيفة. إذا كانت المرأة المتقدمة أرملة، يجب عليها تقديم شهادة وفاة زوجها. اما إذا كانت المتقدمة مطلقة، يجب أن تقوم بإرفاق الحكم النهائي للطلاق. صورة من التكوين المهني. شهادة عائلية. صورة بطاقة الهوية الشخصية. كذلك صورة شخصية حديثة للمتقدمة. شهادة إقامة. أيضًا شهادة طبية تثبت عدم القدرة على العمل. طلب خطي يتضمن معلومات عن المتقدمة. يجب أن يكون لديها أطفال وتقوم بإعالتهم والتكفل بهم. أن لا يكون لديها أي أصول أو عقارات أو ممتلكات ذات قيمة. يجب أن لا تكون استفادت مسبقاً من المنحة .

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر