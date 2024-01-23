داونلــود نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2024 برقم الجلوس والاسم موقع وزارة التربية والتعليم “2 اعدادي”

مازال أولياء الأمور والطلاب يبحثون عن نتيجة الصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسي الأول، حيث تسود حالة من التوتر والترقب بين جميع الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بسبب انتظار نتائج الامتحان الذي قد تم الانتهاء منه، وأكدت جميع مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات أنه تم البدأ في التصحيح عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة، لكي يقوموا بالإعلان عن النتيجة في أسرع وقت ممكن.

اعلان نتيجة الصف الثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسي

الكثير من المدارس تعلن نتائجها عبر الصفحات الرسمية لها على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مما يمكّن الطلاب من الحصول على النتيجة بشكل فوري، وهناك بعض المدارس تكتفي بشرها في كشوفات داخل لوحة المدرسة.

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس

وفيما يخص نتيجة الصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسي الأول فإن مديرية التربية والتعليم ترفع النتيجة من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي الالكترونية، بإتباع الخطوات التالية:

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على مربع نتائج الامتحانات.

تحديد الصف الثاني الإعدادي.

كذلك الضغط على نتائج الفصل الدراسي الأول.

إدخال اسم الطالب أو رقم الجلوس الخاص به.

الضغط على أيقونة البحث عن النتيجة.

سوف تظهر النتيجة مباشرةً فور الانتهاء من هذه الخطوات، مبينة المجموع الكلي والدرجات التي حصل عليها الطالب، كما تبين أيضا الحد الأدنى للنجاح في كل مادة.

مجموع درجات الفصل الدراسي الأول

يتكون مجموع الفصل الدراسي الأول من 140 درجة مضافا إليها درجات أعمال السنة موزعة على 5 مواد وهما اللغة العربية واللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية ومادة العلوم ومادة الرياضيات، كما أن هناك 3 مواد غير مضافة للمجموع وهم التربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الآلي.

تحديد موعد بداية الترم الثاني

بعدما وضحنا رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر بداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل وطلاب الشهادة الإعدادية سيكون يوم السبت الموافق 10 نوفمبر القادم وسوف تستغرق مدة الفصل الدراسي الثاني ثلاث شهور، وينتهي لجميع الطلاب في شهر يونيو المقبل 2024.