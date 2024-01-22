اعــرف رابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 والمؤهلات المطلوبة + هــذا رابط التقديم

يستمر التقديم والاستعلام حول مسابقة التربية والتعليم إلى يوم 31 يناير الشهر الحالي، ويمكن للراغبين الآن التقديم في المسابقة، عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط، و التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024/ 2025 بجميع محافظات الجمهورية، وتابعوا التفاصيل فى السطور القادمة.

شروط مسابقة التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم تطلب شروطًا معينة لكي تتمكن من الحصول علي هذه الوظيفة، في هذه النقاط نكشف لكم كافة الشروط:

أن يكون المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024 متمتعاً بالجنسية المصرية.

كذلك أن يكون المتقدم محمود السيرة، وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم على المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024 بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما لا بد ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمضي على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يزيد سن المتقدم لـ مسابقة 30 ألف معلم 2024 عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية (تعليم أساسي/ ابتدائي/ معلم فصل) بكلية التربية وكلية التربية النوعية.

التقدير العام للمتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024 مقبول فأعلى.

أن يجتاز الإختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً الثابت ببطاقة الرقم القومي.

رابط تقديم مسابقة التربية والتعليم

تتمثل خطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024 في التالي: