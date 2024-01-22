مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 9 على منصة WATCH IT كاملة.. مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 9 يوم بعد يوم يزداد تعلق الجمهور بمسلسل وبينا ميعاد لذلك يبحثون بكثرة عن الحلقة الجديدة ومواعيد العرض، يعتبر وبينا ميعاد من المسلسلات التي حققت صدى واسع منذ انطلاقها وارتفعت نسب مشاهدة المسلسل بشكل ملحوظ، وبعد انتهاء عرض الموسم الأول بدأ الجمهور يتساءل عن الموسم الثاني لأن العديد من المصادر أكدت أن فريق العمل يستعد لتصوير جزء ثاني وطرحه قريباً دون أن تحدد الموعد

ولن تمر فترة طويلة من إعلان الخبر إلا وقامت شركة الأنتاج بالتصريح رسمياً عن جزء ثاني وحددت موعد والقنوات والمنصات الرسمية التي تقوم بعرض جميع حلقات المسلسل بشكل حصري، مسلسل وبينا معاد حاز على إعجاب الكثير من المتابعين لأن قصته قريبة جداً من الواقع وهذا ما جعل الجمهور يتابعه بدون ملل بل يتشوق لمشاهدته دائماً، خلال السطور التالية نقدم لكم أهم أحداث مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 9.

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 9

وبينا ميعاد يضم نخبة من أهم النجوم والنجمات ويقوم بدور البطولة كل من شيرين رضا وصبري فواز، ومدحت صالح وبسمة ووفاء صادق وإيهاب فهمي ومحمد مهران و وهيدي كرم ونور محمود ويوسف الكدواني وأسامة الهادي وتسنيم مطر ويوسف إبراهيم و آيه سليم وأميرة أديب.

تدور أحداث المسلسل في إطار عائلي دراما اجتماعية من نوع مختلف للغاية، وأهم الأحداث تدور حول عائلة نادية وعائله حسن الذي لديهم أبناء في أعمار مختلفة اجتمعوا لكي يحققون أهدافهم لكن تحدث بينهم عدة خلافات تتحول إلى علاقات صداقة وعلاقات حب بين الأبناء من طرف عائلة حسن و البنات من عائلة نادية وتتطور الأحداث.

الموعد الرسمي لعرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 9 الموسم 2

وسوف تستمتعون بمشاهدة جميع حلقات مسلسل وبينا ميعاد عبر منصة واتش و يتم نقل الحلقة الجديدة بعد عرضها على القنوات الناقلة مباشرةً، يذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساءً ويتم إعادة العرض على قناة dmc دراما من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 11 مساءً والساعة الخامسة مساءً