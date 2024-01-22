تردد القنوات المجانية الناقلة مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم كأس أمم إفريقيا.. تابع المباراة من بيتك ببلاش

تتطلع جماهير المنتخب المصري في الوقت الحالي إلى التعرف على القنوات المجانية الناقلة مباراة مصر والرأس الأخضر، حيث تمتلك بين سبورتس حقوق بث هذه المباراة، ولكنها قنوات مشفرة، ولكن الجميع يرغب في مشاهدة المباراة بالمجان، وفي تقرير اليوم ننقل لكم تردد هذه القنوات وكيف يمكن متابعة المباراة اليوم؟ فضلًا تابعوا معنا.

تردد القنوات المجانية الناقلة مباراة مصر والرأس الأخضر

تنقل خمس قنوات مجانية المباراة اليوم بين منتخب مصر وبين منتخب كاب فيردي، حيث جاءت هذه القنوات على النخو التالي:

قناة TRT

القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرق.

تردد القناة 11900.

استقطاب أفقي.

ترميز 27500.

قنوات TV 5.8

القمر الصناعي: تركسات 42 شرق.

التردد: 12356 – 12346.

الترميز 7100 – 96003.

الاستقطاب أفقي.

قناة tvt التوجولية

القمر الصناعي يوتلسات شرق 9.

تردد القناة 11900.

استقطاب أفقي.

ترميز 2750002.

قناة Rti الإيفوارية

القمر الصناعي: يوتلسات شرق 9.

التردد 11900.

استقطاب: أفقي.

ترميز 27500.

قناة Ortb البينية

القمر الصناعي: يوتلسات شرق 9.

تردد القناة 11900.

استقطاب أفقي.

ترميز 275004.

القنوات المشفرة الناقلة مباراة مصر والرأس الأخضر

وضحنا لكم تردد القنوات المجانية الناقلة مباراة مصر والرأس الأخضر، وبالنسبة للقنوات الأخرى، فتنقل قناة بين سبورتس القطرية هذه المباراة وتحديدًا على القناة الأولى، ولكنها قناة مشفرة، وتأتي الإحداثيات الخاصة بها على النحو التالي:

اسم القناة: beIN AFRCA 1.

القمر الصناعي: سهيل سات – نايل سات.

تردد القناة: 10810 – 12604.

استقطاب أفقي – رأسي.

معدل الترميز 27500.

ويُذكر أن القناة تنطلق مساء اليوم بتمام الساعة العاشرة على التوقيت المحلي للقاهرة، وبتمام الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لمنتخب الفراعنة.