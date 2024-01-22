التسجيل في التجنيد الإجباري المغرب 2024 .. الشروط الأساسية للتقديم

التسجيل في التجنيد الإجباري المغرب 2024 ضمن الموضوعات الأكثر أهمية خلال هذه الفترة، ويعد التجنيد الإجباري هو الشغل الشاغل لدى الكثير من الرجال، لذلك ترتفع مؤشرات البحث على جوجل عن موعد فتح باب التسجيل قبل انتهاء فترة التسجيل المحددة، تزامناً مع اقترب موعد التسجيل يريد الكثير من الرجال أن يحصلون على الموعد الرسمي ويتسابق الكثير من الرجال على التقديم لأن الخدمة في الجيش المغربية شرف كبير ومصدر فجر للجميع، لأن الخدمة في الجيش تزيد من مكان الشخص وتجعل له كيان ويفتخر أن انضم ذات يوم لصفوف المجندين للعمل على خدمة الوطن وحماية أراضيه، اليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لكم التسجيل في التجنيد الإجباري المغرب 2024.

التسجيل في التجنيد الإجباري المغرب 2024

عملية التسجيل ستبدأ في الفترة الأحد الموافق 28 من يناير 2024 وتستمر عملية التسجيل حتى يوم الأحد الموافق 25 يناير 2024، كما يحصل المتقدمين في التجنيد على راتب شهري، حيث يصل الجندي على راتب شهري بقيمة 1050 درهم، ويصل راتب ضابط الصف في التجنيد الإجباري 1500 درهم شهرياً، كما يحصل الضابط على راتب شهري من التجنيد 2100 درهم مغربي، على أن تتم عملية التسجيل في الموعد المعلن عنه بالخطوات التالي:.

تسجيل الدخول عبر البوابة الرسمية المملكة المغربية وزارة الداخلية. ثم الضغط على تسجيل التجنيد الإجباري. الموافقة على الشروط والأحكام. ثم ملء استمارة البيانات بالمعلومات المطلوبة. ثم إرفاق المستندات. الضغط على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في التجنيد الإجباري بالمغرب 2024

قامت هيئة التجنيد الإخبارية بالإعلان الفترة الماضية عن موعد التسجيل وقامت بالإعلان أيضاً عن الشروط التي يقبل بها المتقدمين والتي تأتي على النحو التالي:.