دعم العاطلين عن العمل.. إليكم شرح منحة برنامج ساند وشروط الحصول عليها لعام 1445

يسعى العديد من المواطنين المستحقين للدعم إلى الحصول على معلومات حول جداول صرف الدعم في المملكة العربية السعودية وكيفية التحقق من الأهلية للبرامج الاجتماعية، وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن جداول صرف الدعم وطرق التحقق من الأهلية، وسنقوم بتوضيح معظم المعلومات الهامة لفهم العملية وتسهيل الوصول إلى هذا الدعم.

ما هو برنامج ساند؟ ومتى موعد الإيداع في حسابات المستفيدين؟

برنامج ساند لعام 1445 هو مبادرة أعلنت عنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن جدول زمني لصرف هذا البرنامج لتلبية استفسارات المستفيدين الذين يترقبون هذا الدعم، أكدت المؤسسة أن إيداع الدعم سيتم في حسابات المستفيدين البنكية في أول أيام الشهر الميلادي، باستثناء الأيام التي تكون فيها عطلات رسمية.

وأوضحت المؤسسة أنه في حال تزامن يوم الصرف مع عطلة رسمية، سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم الذي يلي العطلة، وتم تحديد يوم الأحد كيوم رسمي لصرف الدعم في تلك الحالات، تماشياً مع سياسات المؤسسة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين في أسرع وقت ممكن.

متطلبات الحصول على استحقاق ساند لعام 2024

يتطلب حصول الفرد على استحقاق ساند الامتثال لعدة شروط أساسية، وهي كالتالي:

الجنسية السعودية: يشترط أن يكون المتقدم مواطناً سعودياً للحصول على استحقاق ساند. العمر وعدم التأهيل للتقاعد: يفضل ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عاماً، ويجب أن يكون غير مؤهل للتقاعد. عدم العمل وقت التقديم: يجب أن يكون المتقدم غير مشغول حالياً بأي عمل أو نشاط حر. فصل غير قابل للعودة إلى العمل: يتعين أن يكون سبب الفصل من الوظيفة غير قابل للعودة إلى العمل مرة أخرى. مبرر الفصل خارج إرادة الشخص: يجب أن يكون مبرر الفصل خارج إرادة المتقدم. عدم القدرة على التوظيف أو الربح: يتعين على المتقدم أن يكون غير قادر على التوظيف أو تحقيق دخل مالي. تقديم الطلب في الوقت المناسب: يجب تقديم طلب دعم ساند في غضون 90 يوماً من وقت فصل العمل. التزام بالتعليمات والانضباط: ينبغي على الفرد الامتثال لجميع التعليمات الصادرة عن صندوق الموارد البشرية. التدريب: يتوجب على الشخص الالتزام بالتدريب الضروري الذي يقدمه صندوق الموارد البشرية. البحث عن وظيفة أخرى: يجب أن يبذل المتقدم جهداً في البحث عن وظيفة أخرى إذا كان ذلك ممكناً.

تلك الشروط تضمن استحقاق الفرد للدعم من برنامج ساند، ويجب على المتقدم الامتثال للشروط والإجراءات المحددة من قبل الجهة المعنية في صندوق الموارد البشرية لقبول طلبه.