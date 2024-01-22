قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وكاب فيردي اليوم في بطولة كأس أمم أفريقيا

اليوم جماهير كرة القدم المصرية على موعد هام ومرتقب مع المواجهة الحاسمة بين منتخب مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية، والتي تعد عنق الزجاجة للمنتخب المصري للعبور للدور الثاني، حيث تأمل الجماهير المصرية في أن يحقق المنتخب المصري فوزه الأول في تلك البطولة.

الفوز يضمن صعود الفراعنة ثاني المجموعة

وتعد المباراة هي ثالث مباريات المنتخب المصري في البطولة والنسخة ال34 من الكأس الأفريقية، والمقامة في كوت ديفوار ، ويسعى المنتخب المصري للفوز في المباراة من أجل ضمان التأهل إلى دور ال16 في البطولة، كثاني للمجموعة بعد كاب فيردي دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، وتجنب المشاكل وأي تعقيدات أو حسابات في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي غانا وموزمبيق.

عدد 5 قنوات مفتوحة مجانية لنقل المباراة بين منتخب مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية.

والآن بإمكان الجماهير المصرية والأفريقية والعربية وعشاق المنتخب المصري مشاهدة المباراة عبر عدد 5 قنوات مفتوحة ومجانية لنقل المباراة بين منتخب مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية، وتلك القنوات وترددها هي كالتالي:-

1- قناة Sport TV عبر القمر الصناعي Hispasat 30w تردد 12207.

2- قناة Max sport الصناعي عبر القمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

3- قناة Max sport الصناعي عبر القمر Hellasat 39E تردد 11595.

4- قناة TV 8.5 HD عبر القمر الصناعي Turksat 42E تردد 12356.

5- قناة ziggo sport HD الصناعي عبر القمر Astra 23E تردد 12129.

أداء مخيب للآمال في المباراتين السابقتين

وفيما يتعلق بأداء المنتخب المصري في البطولة، فقد تعادل في المباراتين الأولى والثانية أمام موزمبيق وغانا بنتيجة 2-2.

وبالمقابل، حقق منتخب كاب فيردي انتصارين على نفس المنافسين وتأهل بشكل رسمي إلى دور ال16متصدرا المجموعة الثانية.

موعد المباراة وغياب محمد صلاح

وبالعودة إلى اللقاء الذي يغيب عنه النجم محمد صلاح قائد المنتخب المصري، وذلك بسبب إصابته في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة مصر وغانا السابقة، كما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.