موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1445 وزارة التربية والتعليم تعلن رسمياً

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1445، بدأ الطلاب وأولياء الأمور يبحثون بكثرة عن موعد عقد امتحانات الترم الأول، المملكة العربية السعودية من الدول العربية الأكثر اهتماماً بالعملية التعليمية وتخفف العبء عن الطلاب في دراسة المنهج، لذلك قامت بتقسيمه إلى ثلاثة فصول يؤدي الطلاب اختبارات شهرية واختبارات الفصل الأول والثاني والثالث

وتلك الخطة التعليمية الجديدة أثبتت نجاحها السنوات الماضية وأصبحت معدلات نجاح الطلاب في مختلف المراحل التعليمية من الابتدائية حتى الثانوية العامة مرتفعة بشكل ملحوظ، لأن ضغط مذاكرة المنهج أصبح في غاية السهولة، مما وفرت الوزارة عدة منصات تعليمية لشرح الدروس عن بعد فترة الإجازة أو الإجازات المطولة، واليوم عبر الفقرات التالية نوضح لكم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1445.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1445

يتساءل الطلاب عن موعد انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية 2024-1445، وحسب خطة وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تنطلق بدايةً من يوم 15 من فبراير 2024 و5 من شعبان 1445 وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 22 من فبراير 2024، حيث تم تبكير موعد الامتحانات يومين، وسوف تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثاني يوم الخميس 22 من فبراير 2024 ويحصل الطلاب على إجازة لمدة 10 أيام فقط.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثالث 1445

حسب الخريطة الزمنية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم السعودية أن الفصل الدراسي يبدأ على النحو التالي:.

الدوام الدراسي الفصل الثالث 1445 يوم 3 من مارس 2024 الموافق 22 من شعبان 1445.

يستمر الفصل الدراسي حتى الحصول على إجازة عيد الفطر المبارك بداية من مطلع شهر أبريل.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثالث في 10 يونيو 2024 و4 ذي الحجة 1445.