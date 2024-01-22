وزارة المالية .. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر فبراير 2024 وتفاصيل زيادة الرواتب

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق أمر قد أقرته وزارة المالية العراقية، كما أن الوزارة أقرت زيادة رواتب المتقاعدين في العراق من قبل، فموعد صرف رواتب المتقاعدين موعد محدد يتم صرف الرواتب فيه لا يتم مخالفته الا لأمر طارئ، كنحو ان يصادف هذا اليوم إجازة أو عطلة رسمية كما هو مقرر، اما زيادة الرواتب فقد بينتها وزارة المالية ووضعت لها شروط ومعايير نكرها لكم في الأسطر التالية.

مقدار زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة المالية أن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 100000 دينار عراقي، يتم زيادتها لمن راتبه دون المليون دينعر عراقي، كما انها رفعت الحد الادنى للرواتب المتقاعدين الى 500 ألف دينار عراقي، ولم توضع اية شروط اخرى سوى التي ذكرنا، كما أن الوزارة قامت برزيادة رواتب المهندسين بمقدرا 150 ألف دينار عراقي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر فبراير 2024

يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق في اليوم الاول من كل شهر ميلادي، هذا الأمر التي قد أقرته وزارة المالية العراقية من قبل، ولم يتم مخالفة هذا الموعد الا عند مصادفة هذا اليوم إجازة او عطلة رسمية، فيتم التأخير أو تغير الموعد حسب ما يترأى لوزارة المالية، أما عن هذا الشهر فبراير 2024 فإن اليوم الاول من الشهر يكون يوم خميس، لذا فلا حاجة لتغير الموعد.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية. اختيار خدمة الاستعلام عن الرواتب التقاعدية. تسجيل الدخول باستخدام الرقم الوظيفي وكلمة المرور. اضغط على أيقونة الاستعلام.

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