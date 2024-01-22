نزلها بدون تشفير..تردد قناة أون تايم سبورت الارضية على نايل سات وتابع مباراة مصر والرأس الأخضر

الكثير من الناس تحاول أن تتعرف على تردد قناة أون تايم سبورت الارضية التي تنقل أهم المباريات التي لم تعرض على أي قناة فضائية مصرية، لذلك اسم أون تايم الارضية يتصدر محركات البحث الأولى على جوجل منذ عدة أيام، استطاعت قناة أون تايم سبورت أن تمتلك حقوق البث المباشر لمباراة مصر والرأس الأخضر الذي يترقبها جمهور الساحرة المستديرة من شتى الدول، تمتلك قناة أون تايم الأرضية حقوق نقل عدة بطولات أفريقية ويعتمد عليها محبي الرياضة بشكل كبير، كما تعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف ويمكن تنزيلها على الجهاز بدون تشفير، لأنها تعمل على النايل سات باٌوى إشارة، لذا تابعوا السطور التالي للتعرف على تردد قناة أون تايم سبورت الارضية.

تردد قناة أون تايم سبورت الارضية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: افقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية

يلتقي اليوم الإثنين 22 يناير 2024 كلا الفريقين المنتخب المصري أمام نظيره الرأس الأخضر في مواجهة نارية جديدة ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة كأس الأمم الأفريقية موسم 2024، حقق المنتخب المصري التعادل في الجولة الأولى والثاني، ويستعد لخوض منافسة قوية لتحقيق الفوز وتعويض التعادل باستحواذ الأهداف وتحقيق الفوز على الرأس الأخضر، يحتل المنتخب المصري الترتيب الثاني برصيد نقطتين ويحتل الرأس الأخضر الترتيب الأول برصيد 6 نقاط.

يتم نقل البث المباشر لمباراة مصر والرأس الأخضر عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الأرضية التي تعمل بجودة عالية وتمتلك أقوى أجهزة البث، حيث تقام مباراة الفريقين على أرضية ملعب فيليكس هوفويت، ومن المقرر رسمياً أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر مساءً حسب توقيت الإمارات.