الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بعد زيادة الرواتب عبر موقع وزارة المالية

رواتب المتقاعدين في العراق أمر هام بالنسبة للمتقاعدين فهو المصدر الدخل الوحيد الذي يعتمدون به على معايشهم، لذلك تجدهم حريصين دائما على الاستعلام عن الراتب ومقدار الزيادة وموعد الصرف وغير ذلك من الامور التي أشيعت حول رواتب المتقاعدين، ومن اجل الوصول الى أصح معلومة فلابد ان تتجه الى موقع وزارة المالية العراقية لتعرف ما اقرته اتجاه رواتب المتقاعدين من قرارات، وفي الأسطر التالية نوضح طريقة الاستعلام عن الرواتب عبر موقع الوزارة.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق

وضعت وزارة المالية بعض الشروط حتى يمكن للمواطن العراقي الحصول على راتب التقاعد، جاءت هذه الشروط لكي يتم توزيع هذا الدعم المقدم من الحكومة العراقية الى الفئة الاكثر استحقاقا لهذا الامر والذين قد أدو خدمة وطنهم زمنا طويلا، لذلك استحقوا هذا الراتب، ومن اجل ذلك وضعت الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقاعد عراقي الجنسية.

وأن يكون ادى خدمة عمله في العراق لمدة لا تقل عن 15 سنة.

كما يشترط في الرجال أن يكون قد بلغ سن التقاعد وهو 60 سنة والنساء تكون بلغت 55 سنة.

ويجب أن يكون المتقاعد دفع الاشتراكات التأمينات كاملة.

ما هي طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق؟

يمكن للمتقاعدين في العراق الاستعلام عن رواتبهم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وذلك باتباع الخطوات التالية: