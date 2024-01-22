نتائج الدور الأول في العراق+ رابط نتيجة السادس الاعدادي الترم الاول 2024 جمعي المحافظات

اصبحت نتائج الدول الأول في العراق على وشك الإقتراب خاصة مع قرب انتهاء امتحانات الثالث المتوسط والسادس الاعدادي التي من المتوقع إنتهاءها يوم الخميس المقبل، فضلاً عن أن هذه المراحل تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات العراقية، ولذلك سنكشف معكم موعد عرض النتائج المتوقع، وكيفية الحصول عليها بكل سهولة.

موعد امتحانات الدور الأول 2024

بدأت امتحانات الدور الأول في جميع المراحل الدراسية بالعراق، أمس الأحد الموافق 21 من شهر يناير 2024 على أن يكون متوقع الإنتهاء منها يوم الخميس المقبل الموافق 25 من شهر يناير 2024، وبعدها تبدأ عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة التي تكون على مختلف أوراق الإمتحانات بما يضمن كل طالب حصوله على الدرجات النهائية وفقًا لأداءة في الإمتحانات، مع المراعاة بأن هناك مرحلة تظلم لجميع الطلبة الغير راضيين على درجاتهم في الإمتحانات.

كيفية الإستعلام عن نتائج امتحانات الدور الأول

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج امتحانات الدور الأول في مختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-